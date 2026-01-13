RSS
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 17:26

Ирпень. В 1 ночи что то бахнуло. И пропало э.э. инвертор на котел сел через 2 часа. Обычно этого хватало. Э.э. вернули в 16. Блекаут длился 15 часов. Температура а квартире без отопления+16 и ниже вроде не опускалась. Вода была но слабый напор.
Wirująświatła
2
3
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 17:50

  Wirująświatła написав:Ирпень. В 1 ночи что то бахнуло. И пропало э.э. инвертор на котел сел через 2 часа. Обычно этого хватало. Э.э. вернули в 16. Блекаут длился 15 часов. Температура а квартире без отопления+16 и ниже вроде не опускалась. Вода была но слабый напор.

Троя. Ну ото в 1 ночі як бахнуло теж пропало світло... на півгодинки. Але от о 7:00 як вимкнули то от дотепер і немає.
Сиджу на Блюєтті 1800Вт: холод-к, ноут, планшет, 2 смарти, Ланет... залишилося 15% (2.7г при спожив-ні 35-40Вт), ще є повний павербанк 20К :wink:
Опалення не вимикали (по хаті 17 град), повний бойлер 80л гар. води
Їжу гріємо на газовій турплитці, дружина в мене -- чарівниця 8)
Amethyst
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 18:12

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Wirująświatła написав:Ирпень. В 1 ночи что то бахнуло. И пропало э.э. инвертор на котел сел через 2 часа. Обычно этого хватало. Э.э. вернули в 16. Блекаут длился 15 часов. Температура а квартире без отопления+16 и ниже вроде не опускалась. Вода была но слабый напор.
В сенсі, вам хватало запасу на 2 години? Ще з осені вимкнення були по 8-16 годин
Faceless
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 19:07

‼️ 5 ракет влучило у ТЕЦ-5 в Києві.

Пошкодження настільки серйозні, що перезапустити подачу теплоносія буде дуже складно, — народний депутат Кучеренко
Wirująświatła
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 19:29

  Faceless написав:
Wirująświatła написав:Ирпень. В 1 ночи что то бахнуло. И пропало э.э. инвертор на котел сел через 2 часа. Обычно этого хватало. Э.э. вернули в 16. Блекаут длился 15 часов. Температура а квартире без отопления+16 и ниже вроде не опускалась. Вода была но слабый напор.
В сенсі, вам хватало запасу на 2 години? Ще з осені вимкнення були по 8-16 годин

Долго объяснять. Меня не отключали а 31.12. подарок сделали. Отключили. Да и отключения были по 2 часа. Серьезно отключили на 6 часов только на прошлой неделе. Но квартира держит тепло норм даже в мороз, если нет дождя. В дождь тепло улетает. Дозаказал ещё лиферов. На 24ч работы котла с надо 24в 100Ач 2,4квт.

В нормальных жк запитали лифт генератором, но проезд сделали по карточке. Хочешь ездить в блекаут - плати. Никаких списков должников за топливо для лифта и изнурительных сборов. Не хочешь платить ходи пешкарусом. Без блекаута ездить можно всем.
Wirująświatła
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 22:25

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Кампус
Вже всі 3 секції з автономними ліфтами на аккумах.
Запас енергії десь на добу
Вода - теж докачує на верхні поверхи на аккумах. Десь 20 годин автономності.
Опалення поки ні, насоси і газові котли (будинкова котельня) лише при наявності світла.
Сьогодні не було 12 годин . Т впала до 17
Не догрівав сам , беріг батарею. Увімкнення е/е зустрів з батареєю 60%.
Зараз все є.
Hotab
