Sense Bank
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 бер, 2026 00:01
root написав:
А де можна подивитись свій анкетний місячний ліміт на надходження ? В мене по ходу перевищення відбулось.
а не підкажете, з власного досвіду, як вони в Сенсі той ліміт виставляють? Бо не пам'ятаю, щоб я сам собі якийсь ліміт встановлював. Напевно вони самі його вираховують на основі доходів клієнтів - може х2 чи х3 від доходів. Як у вашому випадку - то подвійна, чи потрійна сума від доходів, чи якась незрозуміла сума, чи може ви самі собі той ліміт колись встановлювали?
1finanсier
Повідомлень: 1129
З нами з: 02.09.19
Подякував: 387 раз.
Подякували: 74 раз.
Профіль
Додано: Сер 04 бер, 2026 09:29
1finanсier написав: root написав:
А де можна подивитись свій анкетний місячний ліміт на надходження ? В мене по ходу перевищення відбулось.
а не підкажете, з власного досвіду, як вони в Сенсі той ліміт виставляють? Бо не пам'ятаю, щоб я сам собі якийсь ліміт встановлював. Напевно вони самі його вираховують на основі доходів клієнтів - може х2 чи х3 від доходів. Як у вашому випадку - то подвійна, чи потрійна сума від доходів, чи якась незрозуміла сума, чи може ви самі собі той ліміт колись встановлювали?
Ліміт встановлюється банком на основі ваших анкетних даних, згідно з внутрішніми правилами. Ви самостійно його собі не встановлюєте.
З повагою, Володимир 💎
Востаннє редагувалось Sense Bank
в Сер 04 бер, 2026 10:07, всього редагувалось 1 раз.
Sense Bank
- Представник банку
Повідомлень: 13277
З нами з: 18.02.13
Подякував: 186 раз.
Подякували: 1443 раз.
Профіль
Додано: Сер 04 бер, 2026 10:05
1finanсier написав:
Напевно вони самі його вираховують на основі доходів клієнтів - може х2 чи х3 від доходів.
Так і є. Заповнюєш інформацію про дохід і на етапі підписання, наче, будуть писатися відомості щодо суми очікуваних надходжень.
У відділенні банку чи через відеочат можна зазначити суму власноруч, але треба буде надавати документи про доходи.
Howl
Повідомлень: 6409
З нами з: 08.03.18
Подякував: 589 раз.
Подякували: 1149 раз.
Профіль
Додано: Сер 04 бер, 2026 11:29
WallNutPen написав: Sense Bank написав: Arien написав:Sense Bank
, спасибо за ответ
Еще раз пересмотрела все акции в "Акциях" - Укрпочта исчезла
Можете проверить?
Андрій все правильно зазначив, акція діє до 31.03.26, з промокодом "0010-1587-6619" можна отримати миттєву знижку у 25% з карткою нашого банку ✅
З повагою, Володимир 💎
В телеге пишут, что сегодня пытались воспользоваться данным промо кодом и он не сработал. Так работает данное акционное предложение Сенса или нет?
Так, акція діє, але маємо інформацію, що партнер зі свого боку ще в процесі оновлення, тому потрібно зачекати 🤔
З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
- Представник банку
Повідомлень: 13277
З нами з: 18.02.13
Подякував: 186 раз.
Подякували: 1443 раз.
Профіль
