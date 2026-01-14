Та ну ладно. Для мужика - ну норм. Особливо коли бігом забіг на 23-й. (Бо «горяч», майже як любитель філіппінських підлітків)
А худі жінки, діти .
Ні, 18 не марно вважається нижнім порогом для житлових приміщень
Додано: Сер 14 січ, 2026 08:50
Додано: Сер 14 січ, 2026 09:32
Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
На улицу эти дети тоже не выходят, когда там ниже 18 становится? Нормально любой человек живёт и при нуле и ниже. Поэтому динозавров и пережил. А 18 градусов - это больше, чтобы плесень не заводилась. Некоторые ноют, что им и этого жарко и для сна нужно до 16 снижать. А в Польше собрались 20-24 устанавливать, как минималку. Точно так же от фонаря, как наши 18, которые в угловой комнате 20 (именно для того, чтобы плесень сушить, а не потому, что в угловые комнаты особо теплолюбивых людей заселяют).
Кстати, даже при опускании до +12
Додано: Сер 14 січ, 2026 09:49
moveton
Вони там не сидять/лежать, а рухаються
А вдома вчаться, дивляться тв , читають книгу, втикають в смартфон, в навіть недайбог сплять.
Додано: Сер 14 січ, 2026 09:55
Додано: Сер 14 січ, 2026 10:10
При 18 градусах - це треба ходити в 2 носках, 2 штанах і в фуфайці. Мені комфортно при 24-24.5, як у мене зараз, ходжу в футболці. При 21-22 ще терпимо, в кофті. Все, що нижче 20-21 - це вже не про комфорт.
А я-то думаю чого мій EcoFlow STREAM Pro раптом подорожчав з 34к до 39к. Думав тільки через підвищений попит на моменті і зростання курсу.
Додано: Сер 14 січ, 2026 10:14
Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Оце ви теплолюбні. Я ще при 19 ходжу без шкарпеток, мені комфортно. Нижче вже в кофті але все одно босим:)
