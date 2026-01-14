RSS
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 08:50

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:впала до 17
при 17 жизнь вообще норм. Даже при 14 ещё терпимо.

Та ну ладно. Для мужика - ну норм. Особливо коли бігом забіг на 23-й. (Бо «горяч», майже як любитель філіппінських підлітків)
А худі жінки, діти .
Ні, 18 не марно вважається нижнім порогом для житлових приміщень
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 09:32

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

  Hotab написав:Та ну ладно. Для мужика - ну норм. Особливо коли бігом забіг на 23-й. (Бо «горяч», майже як любитель філіппінських підлітків)
А худі жінки, діти .
Ні, 18 не марно вважається нижнім порогом для житлових приміщень

На улицу эти дети тоже не выходят, когда там ниже 18 становится? Нормально любой человек живёт и при нуле и ниже. Поэтому динозавров и пережил. А 18 градусов - это больше, чтобы плесень не заводилась. Некоторые ноют, что им и этого жарко и для сна нужно до 16 снижать. А в Польше собрались 20-24 устанавливать, как минималку. Точно так же от фонаря, как наши 18, которые в угловой комнате 20 (именно для того, чтобы плесень сушить, а не потому, что в угловые комнаты особо теплолюбивых людей заселяют).

Кстати, даже при опускании до +12 всё ещё положено платить 70% от тарифа за отопление. Т.е. правильно сказать, что минимальная - это +12, а +18 - это так, порог, ниже которого можно платить чуть меньше.
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 09:49

moveton

На улицу эти дети тоже не выходят, когда там ниже 18 становится?


Вони там не сидять/лежать, а рухаються
А вдома вчаться, дивляться тв , читають книгу, втикають в смартфон, в навіть недайбог сплять.
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 09:55

  moveton написав: Поэтому динозавров и пережил.


людині 200 тис років, а динозаврам 200 мільйонів.

засрали цікаву гілку руснявим флудом :? а тим часом в китаї піднялись ціни на ліфери. орієнтовно 10-15 дол на банці 280-314. подвійні 628А стають уже фінансово цікавими
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 10:10

При 18 градусах - це треба ходити в 2 носках, 2 штанах і в фуфайці. Мені комфортно при 24-24.5, як у мене зараз, ходжу в футболці. При 21-22 ще терпимо, в кофті. Все, що нижче 20-21 - це вже не про комфорт.
  trololo написав:а тим часом в китаї піднялись ціни на ліфери

А я-то думаю чого мій EcoFlow STREAM Pro раптом подорожчав з 34к до 39к. Думав тільки через підвищений попит на моменті і зростання курсу.
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 10:14

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Striker написав:При 18 градусах - це треба ходити в 2 носках, 2 штанах і в фуфайці. Мені комфортно при 24-24.5, як у мене зараз, ходжу в футболці. При 21-22 ще терпимо, в кофті. Все, що нижче 20-21 - це вже не про комфорт.
  trololo написав:а тим часом в китаї піднялись ціни на ліфери

А я-то думаю чого мій EcoFlow STREAM Pro раптом подорожчав з 34к до 39к. Думав тільки через підвищений попит на моменті і зростання курсу.
Оце ви теплолюбні. Я ще при 19 ходжу без шкарпеток, мені комфортно. Нижче вже в кофті але все одно босим:)
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 11:05

  trololo написав:
  moveton написав: Поэтому динозавров и пережил.


людині 200 тис років, а динозаврам 200 мільйонів.

засрали цікаву гілку руснявим флудом :? а тим часом в китаї піднялись ціни на ліфери. орієнтовно 10-15 дол на банці 280-314. подвійні 628А стають уже фінансово цікавими

кто и как это считал?
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 11:37

  Faceless написав:
Striker написав:При 18 градусах - це треба ходити в 2 носках, 2 штанах і в фуфайці. Мені комфортно при 24-24.5, як у мене зараз, ходжу в футболці. При 21-22 ще терпимо, в кофті. Все, що нижче 20-21 - це вже не про комфорт.
  trololo написав:а тим часом в китаї піднялись ціни на ліфери

А я-то думаю чого мій EcoFlow STREAM Pro раптом подорожчав з 34к до 39к. Думав тільки через підвищений попит на моменті і зростання курсу.
Оце ви теплолюбні. Я ще при 19 ходжу без шкарпеток, мені комфортно. Нижче вже в кофті але все одно босим:)

Плюс экономия на носках 70 грн в месяц , на ют есть видео как можно сшить домашние носки из старой рубашки, чтобы не мучать себя экономией :D
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 11:46

Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 12:08

  Faceless написав:
Striker написав:При 18 градусах - це треба ходити в 2 носках, 2 штанах і в фуфайці. Мені комфортно при 24-24.5, як у мене зараз, ходжу в футболці. При 21-22 ще терпимо, в кофті. Все, що нижче 20-21 - це вже не про комфорт.
  trololo написав:а тим часом в китаї піднялись ціни на ліфери

А я-то думаю чого мій EcoFlow STREAM Pro раптом подорожчав з 34к до 39к. Думав тільки через підвищений попит на моменті і зростання курсу.
Оце ви теплолюбні. Я ще при 19 ходжу без шкарпеток, мені комфортно. Нижче вже в кофті але все одно босим:)

Через 24г дали світло на 4г, от в 11:20 вимкнули.
В хаті 17..18гр, ходжу у піжамі, +2 тонких светра, на ногах закарпатські чуні :wink:
