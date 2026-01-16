RSS
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 20:20

  Hotab написав:Wirująświatła
Непонятно зачем им ночью генератор. И что об этом думают соседи. Неужели шум не мешал спать с открытыми дверями?


Якщо там ні е/е , ні опалення нема кілька днів, то там може і не було вже сусідів. Або їм було пофіг, адже виживають всі як можуть.
А для чого гена? Та може конд заживили, щоб поспати в теплі

Кондей да, потому что обогреватели такие маленькие гены не тянут. Разве что электропростынь.
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 20:32

Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 05:35

14 часов без э.э.

Зображення
с 4х до 20 без света
