Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 18:43

  Vadim_ написав:без єтого опа


Та уйя с два.
Газ вам скоро тоже рубанут,для эффекта полного геноцида, и лишь запас дров и брикетов поможет :mrgreen:
Твое-это то что у тебя в руках.
Господар Вельзевула
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 20:03

  Господар Вельзевула написав:
  Vadim_ написав:без єтого опа


Та уйя с два.
Газ вам скоро тоже рубанут,для эффекта полного геноцида, и лишь запас дров и брикетов поможет :mrgreen:
Твое-это то что у тебя в руках.


Мова ж про "автономне газове опалення". АВТОНОМНЕ.
Своя свердловина.😉😁😉😁
Ото гуд.
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 20:41

  Wirująświatła написав:в Ирпене чем красивее график, тем хуже ситуация. позади очередные 15 часов непрерывного блэкаута
дали на 3,5 часа и опять рубанули. Хз на сколько. ТГ бот дтэк утверждает что свет по моему адресу есть.
Wirująświatła
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 20:44

  Hotab написав:У всіх різне кредо. Якби у мене було автономне газове опалення і газова плита на кухні (у Віталі здається саме так) , може мені 5 кВтгод теж не треба було б.
А якщо повна залежність від е/е, то і 5 малувато
У потужних інверторів свої мінуси - втрати на хх . Якщо запас батарей Х3..5 номіналу інвертора - пофіг. Але якщо рівний (як у мене), то я вже і помічаю ці втрати. За добу лише на втрати ХХ десь відсотків 20 запасу батареї (біля 1 кВтгод) випариться.


А не проще купить газ. плитку на пару конфорок и газ. баллон с редуктором и несколько метров шланга к ним?; можно еще "заколхозить" на хомуты тройник для отвода под газовый керамический обогреватель: с прошлого года все это "железо" пылилось без дела, в этом году - довелось испытать (докупив еще к обогревателю на "али" датчик СО на 3-х АА): тепленько и еду/чай всегда можно приготовить/разогреть (надыбал в продаже зажигалки с длинным носиком и прикупил еще пару пъезоподжигалок). Пытаясь избежать ерничания об автономности - запасной баллон стоит с прошлого года заправленным %% на 75-80.
