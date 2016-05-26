RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5621562256235624

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 368
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
59
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 368
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 21:45

А Ди Джи финанс кого то атакует нынче?
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7935
З нами з: 30.11.12
Подякував: 119 раз.
Подякували: 737 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 5621562256235624
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Дельта Банк - БАНКРОТ 1 ... 4834, 4835, 4836
Anonymous » Сер 29 лис, 2006 16:06
48351 27359504
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 гру, 2023 16:20
stuermer01
Банк Земельний Капiтал БАНКРОТ 1 ... 81, 82, 83
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 16:32
828 330671
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 вер, 2023 18:11
tetyanadimitrova3
Банк Форум - БАНКРОТ 1 ... 922, 923, 924
Anonymous » Суб 29 січ, 2005 11:45
9235 2657827
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 сер, 2023 23:34
AlexSV

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.