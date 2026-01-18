Додано: Нед 18 січ, 2026 23:34

Господар Вельзевула написав: Смущает мысль,что и здесь я оказался прав (я ждал такого в 2022 когда и инсталлировал сию каминопечь). Смущает мысль,что и здесь я оказался прав (я ждал такого в 2022 когда и инсталлировал сию каминопечь).

Господар Вельзевула написав: у нас свет был два часа всего сегодня у нас свет был два часа всего сегодня

Господар Вельзевула написав: Сели инвертора даже у буржуев в элитных ЖК Сели инвертора даже у буржуев в элитных ЖК

интересная деталь - негативные прогнозы. Тут есть форумчанин который с 2014 года говорил что Киев-Карфаген будет разрушен, и приводил пример Алеппо. На этом фоне ни одного позитивного прогноза когда закончится эта война. Даже полярная ночь не длится вечно. За пару месяцев до полномасштабной папа установил себе электроотопление. Когда началось первое что пришло мне в голову что будут длительные блэкауты, дефицит топлива/продовольствия, проблемы с ж/д сообщением, интернетом/моб.связью, водоснабжением. Кое что тоже сбылось.мой антирекорд 25 часов без э.э, воды и моб.связи. 2023й год. В этом году 2 раза по 15 часов. Одновременно сломался инвертор - начал выдавать ошибку "низкое напряжение" попытался срочно купить другой (ремонтировать некогда), из всех продавцов кому я написал ответил аж 1 человек. После получения нового инвертора сразу же 2й блекаут на 15 часов, без всяких измерений и испытаний пришлось экстренно включить его в работу.генераторы и камины спасают жителей частного сектора. А что делать аборигенам в квартирах? Акумы и инверторы - полумеры. Должна быть автономия хотя бы на весь отопительный сезон.