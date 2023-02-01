Додано: Пон 19 січ, 2026 10:42

Faceless написав: Але про Алеппо не він згадував, а Микола-rjkz, проте він не давав прогнозів, а просто подивився на те, що кацапи зробили з Алеппо, і прийняв рішення, що треба валити, бо в Україні буде те саме Але про Алеппо не він згадував, а Микола-rjkz, проте він, а просто подивився на те, що кацапи зробили з Алеппо, і прийняв рішення, що треба валити,

у вас феноменальная память. то что в Украине будет "алеппо-2" это и был "Колин прогноз". Почему и как он пришёл к таким выводам - хз. До начала 2022 сам путин не знал будет ли он начинать полномасштабную. Очевидно первоначальная цель была пугнуть количеством мяса и техники, а не воевать. На Киев в т.ч. шли войска рос.гвардии без оружия и без навыков боевых действий. Так не воюют.К франту у меня двоякое отношение. Его цель воздействие на психику читателя (в т.ч. и на вашу). Своей цели он мастерски достигает. Методы любые. Понимая цель легко находить манипуляции и просто откровенную ложь, перемешанную с правдой или полуправдой. В анамнезе был кризис, что то треснуло или рухнуло, но в целом франт мегастабилен по крайней мере без депрессивных расстройств и со специфическим чувством юмора. Чего нет у Коли (чьи фобии и депрессия кратно усилились по приезду в НЙ, чего стоят рассказы о местных уличных бандах).любопытна именно негативная специфика этих прогнозов. Которая о многом говорит.пс со вчерашнего утра мой ЖК без отключений.