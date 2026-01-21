RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 177178179180
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 07:13

Зображення
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31283
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2533 раз.
Подякували: 3515 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 07:41

🎯Коли інтернет відключили: месенджери без серверів стали планом Б

Що робити, якщо держава відключає інтернет, мобільний зв'язок і навіть SMS? Для мільйонів іранців це не теорія, а реальність. Відповіддю стали меш-месенджери - додатки, що працюють через Bluetooth і WiFi без підключення до мережі. Пристрої з'єднуються один з одним напряму, створюючи локальну мережу в межах кварталу або будівлі.

Лідери ринку - Briar (2,6 млн завантажень) і Bitchat від співзасновника Twitter Джека Дорсі (майже 2 млн). Принцип простий: немає центральних серверів, дані тільки на телефонах, сквозне шифрування, ніякої реєстрації за номером. Владам просто нема чого блокувати. Briar навіть вміє передавати дані через карти пам'яті і використовує TOR при наявності інтернету.

Технологію вже перевірили в бойових умовах: Bridgefy масово використовували в Гонконзі під час протестів і в М'янмі після перевороту. Деякі виробники вбудовують подібні функції прямо в смартфони - дзвінки без SIM-карти на відстані до 1,5 км. Мінуси: медіафайли передаються погано, Bluetooth виснажує батарею, втрата телефону - втрата всієї переписки.

Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31283
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2533 раз.
Подякували: 3515 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 08:00

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

🔴 07:25 Світло зникло
🕓 Воно було 3год 15хв

Батарея квартири відновилась
На ліфтах/воді не повністю, теж є про що поговорити з правлінням осбб щодо налаштувань інверторів
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17659
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2561 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 09:02

Зображення
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31283
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2533 раз.
Подякували: 3515 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 09:14

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Hotab написав: 07:25 Світло зникло
Воно було 3год 15хв

Батарея квартири відновилась
На ліфтах/воді не повністю, теж є про що поговорити з правлінням осбб щодо налаштувань інверторів
В нас вже більше 30 годин нема, перед тим було годину і до того 7 не було. Все сіло вже
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37240
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8289 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 09:37

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Уряд готує резервне живлення для виробників продуктів через ризики блекауту
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6372
З нами з: 25.01.06
Подякував: 82 раз.
Подякували: 440 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 177178179180
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.