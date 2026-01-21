Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Додано: Сер 21 січ, 2026 09:37
Додано: Сер 21 січ, 2026 10:05
flyman написав: Hotab написав:
А ви звернули увагу як наш економний економ зник з форуму (рідко заглядає) з довгими відключеннями? Займається заряджанням своїх подєлок цілими днями 😅
І це добре , менде флуду.
На прохання трудящихся
https://fi202x.blogspot.com/2026/01/2-126-usb-c-pd-65w.html
повний гайд з схемами і картінками.
При найдовшій перерві у подачі е.е. тривалістю понад 8 год. напруга на слабшому за акумуляторів понизилася під навантаженням до 11.9В (ШІ пише, що це десь 25%).
При перервах до 6 год. нижче 12.1В ще не опускалась (згідно ШІ більше 50%) і спокійно дозаряжається до 100% у "вікнах" коли подається е.е.
апдейт з механізацією тумблером + схеми
https://fi202x.blogspot.com/2026/01/2-126-usb-c-pd-65w_21.html
flyman
Додано: Сер 21 січ, 2026 10:07
Бетон
flyman
Додано: Сер 21 січ, 2026 10:26
Мне другое интересно.
Что у неё вообще в голове?
Забавно как нагло врёт вовина скумбрия.
Говорит, что клацает выключатель, а потом вспоминает что она в Европе и здесь нет отключений. Ты вдумайся какой цинизм, какое враньё. У неё, если она вообще в Украине бывает, есть АВР, она понятия не имеет вообще как выглядит отключения электричества
Бетон
Додано: Сер 21 січ, 2026 11:16
Faceless написав: Hotab написав:
07:25 Світло зникло
Воно було 3год 15хв
Батарея квартири відновилась
На ліфтах/воді не повністю, теж є про що поговорити з правлінням осбб щодо налаштувань інверторів
В нас вже більше 30 годин нема, перед тим було годину і до того 7 не було. Все сіло вже
А есть где подзарядиться? У нас в мэрии сидят люди с экофлоу
Wirująświatła
Додано: Сер 21 січ, 2026 11:19
flyman
про то что существуют зарядные на 24в не слышали? В чем смысл этого тумблера? Сэкономить 400 грн на покупке зарядного и платы ups. Вроде даже для тебя не сумашедшие деньги.
Лучше плату ups поставь вместо него
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/modu ... ZGn8L.html
Wirująświatła
Додано: Сер 21 січ, 2026 12:31
Wirująświatła написав: flyman
про то что существуют зарядные на 24в не слышали? В чем смысл этого тумблера? Сэкономить 400 грн на покупке зарядного и платы ups. Вроде даже для тебя не сумашедшие деньги.
Лучше плату ups поставь вместо него
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/modu ... ZGn8L.html
може і є зарядне на 24В, але як бути із балансуванням двох АКБ?
Реле таке то не для цього випадку, воно більш для живлення охоронної системи, або роутера.
flyman
Додано: Сер 21 січ, 2026 13:06
Короче, как всегда, я начинаю суетиться в последний момент )
Заказал зарядную станцию на 2 кВт с Европы, жду доставку. Раньше как-то свет не так долго отсутствовал, было терпимо. Но таки меня дожали )
https://www.ankersolix.com/products/f20 ... 2419202378
Со склада в Польше.
Andrey2512
Додано: Сер 21 січ, 2026 13:55
Wirująświatła написав: Faceless написав: Hotab написав:
07:25 Світло зникло
Воно було 3год 15хв
Батарея квартири відновилась
На ліфтах/воді не повністю, теж є про що поговорити з правлінням осбб щодо налаштувань інверторів
В нас вже більше 30 годин нема, перед тим було годину і до того 7 не було. Все сіло вже
А есть где подзарядиться? У нас в мэрии сидят люди с экофлоу
Від гени можна, буду носити блюєттю підзаряжати
В ОСББ, до мерії не треба
Faceless
