Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 09:37

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Уряд готує резервне живлення для виробників продуктів через ризики блекауту
Модератор Форуму
 
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 10:05

PD65W

  flyman написав:
  Hotab написав:А ви звернули увагу як наш економний економ зник з форуму (рідко заглядає) з довгими відключеннями? Займається заряджанням своїх подєлок цілими днями 😅
І це добре , менде флуду.

На прохання трудящихся
https://fi202x.blogspot.com/2026/01/2-126-usb-c-pd-65w.html
повний гайд з схемами і картінками.

При найдовшій перерві у подачі е.е. тривалістю понад 8 год. напруга на слабшому за акумуляторів понизилася під навантаженням до 11.9В (ШІ пише, що це десь 25%).
При перервах до 6 год. нижче 12.1В ще не опускалась (згідно ШІ більше 50%) і спокійно дозаряжається до 100% у "вікнах" коли подається е.е.

апдейт з механізацією тумблером + схеми
https://fi202x.blogspot.com/2026/01/2-126-usb-c-pd-65w_21.html
flyman
Повідомлень: 42157
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 10:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зображення
Бетон
Повідомлень: 5939
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 10:12

ваша Кароль

  Бетон написав:Зображення

хіт сезону, ваша Кароль
flyman
Повідомлень: 42157
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 10:26

  flyman написав:
  Бетон написав:Зображення

хіт сезону, ваша Кароль

Мне другое интересно.
Что у неё вообще в голове?
Забавно как нагло врёт вовина скумбрия.
Говорит, что клацает выключатель, а потом вспоминает что она в Европе и здесь нет отключений. Ты вдумайся какой цинизм, какое враньё. У неё, если она вообще в Украине бывает, есть АВР, она понятия не имеет вообще как выглядит отключения электричества
Бетон
Повідомлень: 5939
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 11:16

  Faceless написав:
Hotab написав: 07:25 Світло зникло
Воно було 3год 15хв

Батарея квартири відновилась
На ліфтах/воді не повністю, теж є про що поговорити з правлінням осбб щодо налаштувань інверторів
В нас вже більше 30 годин нема, перед тим було годину і до того 7 не було. Все сіло вже

А есть где подзарядиться? У нас в мэрии сидят люди с экофлоу
Wirująświatła
Повідомлень: 31284
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 11:19

flyman про то что существуют зарядные на 24в не слышали? В чем смысл этого тумблера? Сэкономить 400 грн на покупке зарядного и платы ups. Вроде даже для тебя не сумашедшие деньги.

Лучше плату ups поставь вместо него


https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/modu ... ZGn8L.html
Wirująświatła
Повідомлень: 31284
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 12:31

  Wirująświatła написав:flyman про то что существуют зарядные на 24в не слышали? В чем смысл этого тумблера? Сэкономить 400 грн на покупке зарядного и платы ups. Вроде даже для тебя не сумашедшие деньги.

Лучше плату ups поставь вместо него


https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/modu ... ZGn8L.html

може і є зарядне на 24В, але як бути із балансуванням двох АКБ?
Реле таке то не для цього випадку, воно більш для живлення охоронної системи, або роутера.
flyman
Повідомлень: 42157
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 13:06

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Короче, как всегда, я начинаю суетиться в последний момент )

Заказал зарядную станцию на 2 кВт с Европы, жду доставку. Раньше как-то свет не так долго отсутствовал, было терпимо. Но таки меня дожали )

https://www.ankersolix.com/products/f20 ... 2419202378 Со склада в Польше.
Andrey2512
 
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 13:55

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Wirująświatła написав:
  Faceless написав:
Hotab написав: 07:25 Світло зникло
Воно було 3год 15хв

Батарея квартири відновилась
На ліфтах/воді не повністю, теж є про що поговорити з правлінням осбб щодо налаштувань інверторів
В нас вже більше 30 годин нема, перед тим було годину і до того 7 не було. Все сіло вже

А есть где подзарядиться? У нас в мэрии сидят люди с экофлоу
Від гени можна, буду носити блюєттю підзаряжати
В ОСББ, до мерії не треба
Faceless
Модератор
 
