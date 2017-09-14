RSS
  #<1 ... 16516165171651816519
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 18:36

  andrijk777 написав:Я чогось так думаю що все найстрашніше у нас ще попереду.


Безусловно, но апогей будет не в обстрелах вообще.
"всю жизнь овца волков боялась-а съел ее пастух".
Господар Вельзевула
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 18:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пишуть, что в Алчєвське знову великі проблеми з опаленням

Через 20 років та трагедія повторились
Але цього разу, допомоги їм чекати нізвідки
pesikot
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 18:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:а що це крім Соскіна з річницею томоса ніхто не вітає

томос це добре
але чомусь зупинився процес конфірмації
останній раз підтвердив наче Кіпр у 2020
fox767676
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 18:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зустріч Трампа із Зеленським у Давосі відбудеться: ЗМІ назвали дату
Пізніше, відповідаючи на питання преси під час двосторонньої зустрічі зі Швейцарією, президент заявив, що зустріч відбудеться в четвер.

Reuters і CNN повідомляють, що президент України вирушить на цю зустріч у Давосі сьогодні ввечері.
pesikot
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 19:01

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:Тут Блумберг забавную статью выпустил: похоже, "еще 2-3 недели - и рассыпется"
Кремль заробив на зростанні цін на золото суму, еквівалентну замороженим в ЄС активам

За підрахунками агентства, вартість золотих запасів Центрального банку Росії збільшилася більш ніж на 216 мільярдів доларів від лютого 2022 року

Загальний обсяг міжнародних резервів РФ на кінець 2025 року оцінюється близько у 755 млрд доларів, з яких понад 326 млрд доларів припадає саме на золото.

https://www.bloomberg.com/news/articles ... ost-assets

А Мілов казав(десь рік-два тому) що то золото майже нереально продати. Вони його продають, але продати не можуть ніяк.
І кому в тому світі вірити.... хз :( :(

Может продают как-то "не так" ?- покупатели, вроде, есть...
В ноябре центробанк страны купил 12 тонн золота. Таким образом, золотой резерв Польши увеличился до 543 тонн. С начала года он закупила 95 тонн драгоценного металла.
"С начала года Национальный банк Польши… по-прежнему остается крупнейшим официальным покупателем золота, почти вдвое превосходя по объему покупок следующего по величине покупателя, Казахстан", - отмечается в сообщении.

А может и не продают - денег на "две-три недели" и так хватает...
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 19:01

Трамп в Давосі розійшовся не на жарт.
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 19:06

  Letusrock написав:Трамп в Давосі розійшовся не на жарт.

Він би так щось говорив на адресу путіна або сі, але то ні, у Трампа тоді язик в сраці )
pesikot
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 19:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:а що це крім Соскіна з річницею томоса ніхто не вітає

сосискер протупил
и об отколе от греков, и об расколе внутри БПЦ можно прочитать в Википедии
fox767676
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 19:15

над златом чахне

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:Тут Блумберг забавную статью выпустил: похоже, "еще 2-3 недели - и рассыпется"
Кремль заробив на зростанні цін на золото суму, еквівалентну замороженим в ЄС активам

За підрахунками агентства, вартість золотих запасів Центрального банку Росії збільшилася більш ніж на 216 мільярдів доларів від лютого 2022 року

Загальний обсяг міжнародних резервів РФ на кінець 2025 року оцінюється близько у 755 млрд доларів, з яких понад 326 млрд доларів припадає саме на золото.

https://www.bloomberg.com/news/articles ... ost-assets

А Мілов казав(десь рік-два тому) що то золото майже нереально продати. Вони його продають, але продати не можуть ніяк.
І кому в тому світі вірити.... хз :( :(

там цар Кощій над златом чахне
flyman
