Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Чет 22 січ, 2026 12:49
Wirująświatła написав:Faceless
по нашему жк в 2022 был несильный прилет, вынесло одну квартиру и окна где то в 50% квартир. Окна взяла на себя мэрия за деньги фондов, а на ту квартиру осбб включило пот3600 грн каждому в счёт. Не помню чтобы кто то возражал. У соседей реальное горе. Но и сумма небольшая. Если по 10-20к включили наверное возражения бы были. Например если придёт был бы не в одну квартиру.
Ви мабуть не уявляєте наскільки кончені бувають люди. Є такі що "принципово" не платять комуналку і говнять, чого їм доступ в ліфти закрили
Додано: Чет 22 січ, 2026 13:07
Wirująświatła написав:
на ту квартиру осбб включило пот3600 грн каждому в счёт
Тут нюанс что раньше будет деньги или стулья. Включить в счёт всем можно и возражать может всем лень и будет. Но если до работы ждать, пока все его оплатят, то скорее всего это произойдёт примерно никогда. В моей хрущёвке полтора года назад собирали на домовой теплосчётчик потому, что тепловики охренели выставлять нам счёт за отопление, как будто в доме ежедневно бассейн горячей воды из батарей наливают. Сумма символическая. Если равномерно с всех, то около 100 грн с квартиры, кажется. Окупаемость многократная в первый же месяц отопительного сезона. Но без полной суммы счётчик не продадут и не поставят. Сдало менее четверти квартир. Но сборами никто не возмущался - это да.
