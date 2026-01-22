Додано: Чет 22 січ, 2026 13:07

Wirująświatła написав: на ту квартиру осбб включило пот3600 грн каждому в счёт на ту квартиру осбб включило пот3600 грн каждому в счёт

Тут нюанс что раньше будет деньги или стулья. Включить в счёт всем можно и возражать может всем лень и будет. Но если до работы ждать, пока все его оплатят, то скорее всего это произойдёт примерно никогда. В моей хрущёвке полтора года назад собирали на домовой теплосчётчик потому, что тепловики охренели выставлять нам счёт за отопление, как будто в доме ежедневно бассейн горячей воды из батарей наливают. Сумма символическая. Если равномерно с всех, то около 100 грн с квартиры, кажется. Окупаемость многократная в первый же месяц отопительного сезона. Но без полной суммы счётчик не продадут и не поставят. Сдало менее четверти квартир. Но сборами никто не возмущался - это да.