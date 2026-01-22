RSS
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 15:46

🔋🔌🐈Ірпінська КОТельня: тепло, світло і 14 котів

Мешканка мікрорайону Синергія під час тривалих відключень електроенергії відкрила двері своєї оселі для сусідів. Каже, зараз треба гуртуватися. А у її квартирі тепло, є світло і чотирнадцять котів.

«Можна зігрітися, зарядити гаджети. Вхід безкоштовний, чай теж. Тіскання 14 котів — безцінно! Вкусняхи для них вітаються», — написала дівчина у Threads.

Ірпінь тримається на таких людях.

Wirująświatła
Повідомлень: 31317
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2535 раз.
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 16:14

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

это она зря: армия соседей, игнорирующих коммуналку и счета по 100 грн, подадут на нее в суд за то, что чай невкусный и недостаточно тепло
smdtranz
Повідомлень: 760
З нами з: 05.08.13
Подякував: 13 раз.
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 16:57

  smdtranz написав:это она зря: армия соседей, игнорирующих коммуналку и счета по 100 грн, подадут на нее в суд за то, что чай невкусный и недостаточно тепло


а еще (по аналогии с бизнес-точками в жилых подъездах) что ее посетители - загаживают/затаптывают/мусорят в подъезде и мешают порядочным жильцам своей ходьбой/шумом...
Повідомлень: 877
З нами з: 02.11.08
Подякував: 37 раз.
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 19:31

Графіки відключень світла будуть ще 2-3 роки, — директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.
Wirująświatła
Повідомлень: 31317
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2535 раз.
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 19:34

  Wirująświatła написав:Графіки відключень світла будуть ще 2-3 роки, — директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

Он имел в виду, что дальше даже менеджеры энергетиков наконец поймут, что рисовать их абсолютно бессмысленно?
moveton
Повідомлень: 6515
З нами з: 23.03.18
Подякував: 97 раз.
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 21:05

  moveton написав:
  Wirująświatła написав:Графіки відключень світла будуть ще 2-3 роки, — директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

Он имел в виду, что дальше даже менеджеры энергетиков наконец поймут, что рисовать их абсолютно бессмысленно?


С графиками - хоть как-то можно планировать свою жизнь, когда затариваться и воспользоваться лифтом... Без них (как в эти дни) - совсем грустно, рулетка.

Напомнило анекдот: мужик заходит в аптеку и спрашивает: -А лук у Вас есть? Провизор отвечает: -Лука - нет. Тот - уходит. На след. день - опять, диалог повторяется. На третий - тоже. Провизору это надоело, написала и вывесила объявление: -Лука - нет. Тот мужик придя в аптеку на след. день и прочитав объявление - спрашивает: -А что, лук - был?
Повідомлень: 877
З нами з: 02.11.08
Подякував: 37 раз.
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 21:11

  Миша-клиент написав:С графиками - хоть как-то можно планировать свою жизнь, когда затариваться и воспользоваться лифтом... Без них (как в эти дни) - совсем грустно, рулетка
путин хотел хаос и он его получил. Без графиков жить невозможно. Непонятно какое количество нужно аккумуляторов покупать. На 100уе или на 5куе. Как расходовать заряд. Включать лампочку в туалете на 5 секунд или можно чтобы постоянно горела. Крч пизта.
Wirująświatła
Повідомлень: 31317
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2535 раз.
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 21:21

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

  Миша-клиент написав:С графиками - хоть как-то можно планировать свою жизнь, когда затариваться и воспользоваться лифтом... Без них (как в эти дни) - совсем грустно, рулетка.

Если они так уж нужны, то кто запрещает нарисовать себе самостоятельно? Всё равно и энергетики в своих графиках и близко не угадывают когда выключать будут/были. Ни в том, что на месяц, ни в том, что на завтра, ни даже в том, что на заканчивающееся сегодня. По крайней мере в Одессе все последние 4 года так.

  Wirująświatła написав:Непонятно какое количество нужно аккумуляторов покупать. На 100уе или на 5куе. Как расходовать заряд. Включать лампочку в туалете на 5 секунд или можно чтобы постоянно горела.

Намана. Сколько денег и места для размещения есть - на столько и покупаешь. А лампочку в любом случае энергетики постоянно напоминают выключать, если её свет не нужен.
moveton
Повідомлень: 6515
З нами з: 23.03.18
Подякував: 97 раз.
