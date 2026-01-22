|
Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Додано: Чет 22 січ, 2026 15:46
🔋🔌🐈Ірпінська КОТельня: тепло, світло і 14 котів
Мешканка мікрорайону Синергія під час тривалих відключень електроенергії відкрила двері своєї оселі для сусідів. Каже, зараз треба гуртуватися. А у її квартирі тепло, є світло і чотирнадцять котів.
«Можна зігрітися, зарядити гаджети. Вхід безкоштовний, чай теж. Тіскання 14 котів — безцінно! Вкусняхи для них вітаються», — написала дівчина у Threads.
Ірпінь тримається на таких людях.
Wirująświatła
2
3
Додано: Чет 22 січ, 2026 16:14
это она зря: армия соседей, игнорирующих коммуналку и счета по 100 грн, подадут на нее в суд за то, что чай невкусный и недостаточно тепло
smdtranz
1
Додано: Чет 22 січ, 2026 16:57
smdtranz написав:
это она зря: армия соседей, игнорирующих коммуналку и счета по 100 грн, подадут на нее в суд за то, что чай невкусный и недостаточно тепло
а еще (по аналогии с бизнес-точками в жилых подъездах) что ее посетители - загаживают/затаптывают/мусорят в подъезде и мешают порядочным жильцам своей ходьбой/шумом...
Миша-клиент
1
Додано: Чет 22 січ, 2026 19:31
Графіки відключень світла будуть ще 2-3 роки, — директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.
Wirująświatła
2
3
Додано: Чет 22 січ, 2026 19:34
Wirująświatła написав:
Графіки відключень світла будуть ще 2-3 роки, — директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.
Он имел в виду, что дальше даже менеджеры энергетиков наконец поймут, что рисовать их абсолютно бессмысленно?
moveton
3
8
1
Додано: Чет 22 січ, 2026 21:05
moveton написав: Wirująświatła написав:
Графіки відключень світла будуть ще 2-3 роки, — директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.
Он имел в виду, что дальше даже менеджеры энергетиков наконец поймут, что рисовать их абсолютно бессмысленно?
С графиками - хоть как-то можно планировать свою жизнь, когда затариваться и воспользоваться лифтом... Без них (как в эти дни) - совсем грустно, рулетка.
Напомнило анекдот: мужик заходит в аптеку и спрашивает: -А лук у Вас есть? Провизор отвечает: -Лука - нет. Тот - уходит. На след. день - опять, диалог повторяется. На третий - тоже. Провизору это надоело, написала и вывесила объявление: -Лука - нет. Тот мужик придя в аптеку на след. день и прочитав объявление - спрашивает: -А что, лук - был?
Миша-клиент
1
Додано: Чет 22 січ, 2026 21:11
Миша-клиент написав:
С графиками - хоть как-то можно планировать свою жизнь, когда затариваться и воспользоваться лифтом... Без них (как в эти дни) - совсем грустно, рулетка
путин хотел хаос и он его получил. Без графиков жить невозможно. Непонятно какое количество нужно аккумуляторов покупать. На 100уе или на 5куе. Как расходовать заряд. Включать лампочку в туалете на 5 секунд или можно чтобы постоянно горела. Крч пизта.
Wirująświatła
2
3
Додано: Чет 22 січ, 2026 21:21
Миша-клиент написав:
С графиками - хоть как-то можно планировать свою жизнь, когда затариваться и воспользоваться лифтом... Без них (как в эти дни) - совсем грустно, рулетка.
Если они так уж нужны, то кто запрещает нарисовать себе самостоятельно? Всё равно и энергетики в своих графиках и близко не угадывают когда выключать будут/были. Ни в том, что на месяц, ни в том, что на завтра, ни даже в том, что на заканчивающееся сегодня. По крайней мере в Одессе все последние 4 года так.
Wirująświatła написав:
Непонятно какое количество нужно аккумуляторов покупать. На 100уе или на 5куе. Как расходовать заряд. Включать лампочку в туалете на 5 секунд или можно чтобы постоянно горела.
Намана. Сколько денег и места для размещения есть - на столько и покупаешь. А лампочку в любом случае энергетики постоянно напоминают выключать, если её свет не нужен.
moveton
3
8
1
