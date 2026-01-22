|
Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Чет 22 січ, 2026 23:15
Faceless написав: Wirująświatła написав:
Нам пишуть мешканці ЖК «Парковий» у Києві (Святошинський район, бульвар Миколи Руденка)
Житловий комплекс із понад тисячею квартир уже кілька днів поспіль потерпає від багатогодинних відключень електроенергії — по 17 і більше годин без світла.
У цьому будинку все повністю на електриці. Коли немає світла — немає нічого:
▪️ немає опалення
▪️ немає води
▪️ немає можливості приготувати їжу
▪️ сотні сімей з маленькими дітьми залишаються фактично в холоді й темряві
Люди не розуміють, що відбувається і коли чекати відновлення електропостачання.
Подивився по ЛУН про цей ЖК, опалення централізоване, тож коли мова про "все на електриці" - мається на увазі, що потрібно живити насоси, а не власну котельню на електриці. Звідси питання, що то за слоупоки, 4 роки повномасштабна війна і блекаути, фактично 4 роки було, щоб поставити на насоси на воду і опалення генератор чи інвертори (у нас наприклад це зробили в кінці 22-го), і тут раптом "Люди не розуміють, що відбувається"
І це ж не якась обісцяна панелька з ЖЕКом.
П.С. Нам вночі таки включили. Світла не було по суті 55 годин (посля перших 7 годин на одну годину з'являлося вночі)
Все на електриці, то означає, що все: тобто газу нема, котельні нема, опалення теплою підлогою або нагрівачами/кондиціонерами, а не центральне чи ще яке.
flyman
- Повідомлень: 42169
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1625 раз.
- Подякували: 2874 раз.
1
4
Додано: Чет 22 січ, 2026 23:23
Faceless написав: Wirująświatła написав: Faceless написав:
Ви мабуть не уявляєте наскільки кончені бувають люди. Є такі що "принципово" не платять комуналку і говнять, чого їм доступ в ліфти закрили
у нас тоже такие есть с долгами за 5+ лет. Но их не более 10% от общего числа и погоды они не делают. им отключили право открывать ворота, пользоваться альтанкой и мангалом. Но не факт. Внаглую если это делать никто гонять не будет, потому что нафиг никому не надо скандалы. А так да жизнь бьёт людей по голове это хорошо ощущается.
А тепер уявіть, що вони подають в суд на ОСББ за те, що їм "перешкоджають користуватися власним майном" і спільним майном
так їм зразу "встрєчка", далі в статуті ОСББ можуть бути прописано "заборони і перешкоди" - велкам ту корт
flyman
- Повідомлень: 42169
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1625 раз.
- Подякували: 2874 раз.
