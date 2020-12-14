|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Чет 22 січ, 2026 22:26
Бетон написав: Faceless написав:
Бетон написав:Меня поймали менты. Гнались за мной - ваши документы.
Я спросил причину обмеження руху. Они не ответили и сказали ехать с ними. Почему-то перепарковали машину (не мусорскую), я успел ретироваться в магаз, где меня спрятали добрые продавщицы.
А сделка могла и не состояться, я был в шаге от чёрного мешка
А до чого менти взагалі
Не знаю. Выскочили из машины, со спины догнали, остановили - документы покажи. Я спросил законные причины остановки, фио не называл. Сказали поедешь с нами. Всё.
Бетон, пора, пора йти в бой.
Родіна зовьот!
Я би таких, як ти, відправляв би попереду дронів. В одній команді з єрамаками, міндичами і шуфричами. Развєдка боєм, називається!
Дав би вам трьохлінійку, 10 патронів 7,62х54 і гранату РГ-42.
І ви показали би чудеса хоробрості і звитяги.
Можливо, навіть відбили би Запоріжську АЕС, яку зеленський подарував навіщось путіну???
Frant
Повідомлень: 23302
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1788 раз.
Подякували: 2582 раз.
Додано: Чет 22 січ, 2026 22:52
Бетон написав:
Не знаю. Выскочили из машины, со спины догнали, остановили - документы покажи. Я спросил законные причины остановки, фио не называл. Сказали поедешь с нами. Всё.
Исполнял "смертельный номер", идя пешком вдоль проезжей части один(максимум вдвоем)?))
Damien
Повідомлень: 1052
З нами з: 28.04.20
Подякував: 796 раз.
Подякували: 856 раз.
Додано: Чет 22 січ, 2026 22:52
Ціна оренди квартир в Києві поїхала вниз!
Все згідно планів, затвердженими керманичами-дерибаничами.
Спостерігаємо далі ...
Frant
Повідомлень: 23302
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1788 раз.
Подякували: 2582 раз.
Додано: Чет 22 січ, 2026 23:07
Damien написав: Бетон написав:
Не знаю. Выскочили из машины, со спины догнали, остановили - документы покажи. Я спросил законные причины остановки, фио не называл. Сказали поедешь с нами. Всё.
Исполнял "смертельный номер", идя пешком вдоль проезжей части один(максимум вдвоем)?))
Да. Один шёл к машине в спальном районе
Бетон
Повідомлень: 5945
З нами з: 17.12.22
Подякував: 218 раз.
Подякували: 493 раз.
