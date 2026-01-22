RSS
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 23:15

  Faceless написав:
  Wirująświatła написав:
Нам пишуть мешканці ЖК «Парковий» у Києві (Святошинський район, бульвар Миколи Руденка)

Житловий комплекс із понад тисячею квартир уже кілька днів поспіль потерпає від багатогодинних відключень електроенергії — по 17 і більше годин без світла.

У цьому будинку все повністю на електриці. Коли немає світла — немає нічого:
▪️ немає опалення
▪️ немає води
▪️ немає можливості приготувати їжу
▪️ сотні сімей з маленькими дітьми залишаються фактично в холоді й темряві

Люди не розуміють, що відбувається і коли чекати відновлення електропостачання.



Подивився по ЛУН про цей ЖК, опалення централізоване, тож коли мова про "все на електриці" - мається на увазі, що потрібно живити насоси, а не власну котельню на електриці. Звідси питання, що то за слоупоки, 4 роки повномасштабна війна і блекаути, фактично 4 роки було, щоб поставити на насоси на воду і опалення генератор чи інвертори (у нас наприклад це зробили в кінці 22-го), і тут раптом "Люди не розуміють, що відбувається"
І це ж не якась обісцяна панелька з ЖЕКом.
П.С. Нам вночі таки включили. Світла не було по суті 55 годин (посля перших 7 годин на одну годину з'являлося вночі)

Все на електриці, то означає, що все: тобто газу нема, котельні нема, опалення теплою підлогою або нагрівачами/кондиціонерами, а не центральне чи ще яке.
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 23:23

встрєчка

  Faceless написав:
Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Ви мабуть не уявляєте наскільки кончені бувають люди. Є такі що "принципово" не платять комуналку і говнять, чого їм доступ в ліфти закрили
у нас тоже такие есть с долгами за 5+ лет. Но их не более 10% от общего числа и погоды они не делают. им отключили право открывать ворота, пользоваться альтанкой и мангалом. Но не факт. Внаглую если это делать никто гонять не будет, потому что нафиг никому не надо скандалы. А так да жизнь бьёт людей по голове это хорошо ощущается.

А тепер уявіть, що вони подають в суд на ОСББ за те, що їм "перешкоджають користуватися власним майном" і спільним майном

так їм зразу "встрєчка", далі в статуті ОСББ можуть бути прописано "заборони і перешкоди" - велкам ту корт
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 01:10

Зображення
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 01:16

  Hotab написав:Зі світлом возитись не бачу сенсу, там мізерне споживання.
Плита індукційна, чайник, мікрохвильовка, і навіть телевізор великий. Оце хоч щось значимі споживачі. Діодне світло - копійки

яркая лампочка 10 диодов на 3х АКБ 18650 работает 3 часа. АКБ можно менять в процессе или увеличить их количество хоть до 100. У меня основной потребитель котел отопления. Летом не актуально. Планшеты в сумме держат сутки. Телефоны ещё больше. Котел слабое звено.
  moveton написав:Намана. Сколько денег и места для размещения есть - на столько и покупаешь
только ради котла который работает 4-5 месяц эев в году. Остальное время АКБ мертвый груз теряющий ёмкость от того что просто лежит. Я так каждый год выкидываю кучу аКБ 18650 . А 2025 Перешёл на лиферы , посмотрим что они скажут через год
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 01:24

Укрзалізниця розпочинає імпорт електроенергії та планує імпортуватиме близько 50% електроенергії від загального споживання цієї зими.

Про це повідомила компанія.

«Щоб розвантажити українську енергосистему, Укрзалізниця за дорученням Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці розпочинає імпорт електроенергії», — повідомила Укрзалізниця. — «Цієї зими компанія імпортуватиме близько 50% електроенергії від загального споживання».


Я так понимаю не исключен вариант массовой эвакуации.

Зображення
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 01:34

Весь Ирпень 12 часов без э.э. моб связи почти нет
Зображення

В Киеве в кре каких районах свет есть

Зображення
Зображення
Зображення
