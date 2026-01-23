Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Працюю зараз енергетиком за 21-25к грн чисто заради броні. Як тільки буде можливість - відразу звільняюсь, що я і зробив за півроку до початку повномасштабки. Але війна змінила все і довелося повертатись до основної професії. Тупо прирівняли до бомжів чи продавця в АТБ з такою оплатою. Вчишся 4-5 років в універі, щоб отримувати зп на рівні звичайного продавана, якого вчити від сили місяць, лол.
Насправді ота доплата що озвучили - якась частина насмішка. Тих енергетиків не сотні тисяч, щоб ці доплати були чимось значимим для бюджету. За ту ненормовану важку роботу треба мінімум по 100к доплатити за кожен місяць
Faceless В мене була премія після ремонту обладнання після прильотів - 3к грн брудними на ТЕС Ахметки. Це перемога. Дощ, сніг, холод, спека - 3к грн. Але це краще, ніж те, як колега с Курахівської ТЕС розповідав, що відправляли електриків ДТЕК десь під Суми недалеко від лінії фронту - КОПАТИ ОКОПИ.
Телеграмна служба новин - Україна: ⚡️В найближчі дні розраховуємо перейти від аварійних відключень до погодинних: завдання — вийти на графіки обсягом до 3-4 черг, — Шмигаль
🔴Україна в критичному стані, нам терміново необхідне енергетичне перемир'я, — гендиректор ДТЕК
▪️Люди мають електроенергію 3-4 години, потім 10-15 годин — перерва; ▪️Україна тримається завдяки імпорту газу, зокрема з США. ▪️ДТЕК втратила 60-70% своїх генеруючих потужностей. ▪️Всю енергетичну систему України потрібно будувати заново, у багатьох випадках реконструкція об'єктів не допоможе. Відновлення коштуватиме $65–70 млрд.
Винахідник із Кривого Рогу Юрій Колесник розробив конструкцію, яка дозволяє комфортно спати у холодній квартирі, коли немає опалення. Його термокапсула працює за принципом термоса і нагрівається виключно теплом людського тіла.
Про це розповіли в «Суспільне Дніпро».
Чоловік називає свій винахід «будинком у будинку». Він говорить, що змайструвати подібне сховище під силу кожному українцю, адже для цього знадобляться звичайні речі: шафа, стіл, цупка тканина, картон чи поліетилен. Головна ідея полягає у створенні кількох шарів захисту з повітряними прошарками, які не пропускають холод всередину.
Таку капсулу варто встановлювати біля міжкімнатної стіни. За словами автора, завдяки ізоляції температура всередині піднімається з 10 до 20 градусів усього за пів години — лише від присутності людини. Юрій говорить, що цей метод нагадує давні часи, коли ліжка закривали балдахінами, щоб зберегти тепло