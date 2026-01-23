RSS
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 22:44

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Wirująświatła написав:если верить свитлоботу большая часть Киева со светом (почти весь), большая часть Ирпеня без
Зображення
🟠 74%
🟠🟡｜🟡🟡｜🟡🟡｜🟠🟠｜🟠🟠｜🟢🟠

Група 1.1: 60% 22:36
Група 1.2: 83% 22:42

Група 2.1: 82% 22:31
Група 2.2: 82% 22:27

Група 3.1: 85% 22:11
Група 3.2: 76% 22:44

Група 4.1: 70% 21:56
Група 4.2: 61% 21:21

Група 5.1: 67% 22:22
Група 5.2: 64% 22:43

Група 6.1: 91% 19:49
Група 6.2: 69% 22:30
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37266
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1501 раз.
Подякували: 8291 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 22:47


А я тебе хотів на морі поцілувати в праву щічку
А ти мені цього не дала, бо в тебе скоро електричка
А я тебе хотів на морі поцілувати в праву щічку
А ти мені цього не дала, дай хоч потримаю за ціцьку
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31340
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2535 раз.
Подякували: 3515 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 23:04

4000 євро вчителям

  Wirująświatła написав:
Кожен робітник аварійно-відновлювальної бригади отримає доплату у 20 000 грн за кожен місяць (січень, лютий, березень) цього року, — Зеленський.

Зарплати лікарів в Україні мають бути вищими, ніж у медиків Східної Європи — щонайменше на 10–15%, — Зеленський

Президент додав — його позицію знають у Кабінеті міністрів і це дійсно можливо виконати.

На сьогодні в країнах Європи зп лікарів:

Польща: від 10 300 PLN (лікар-спеціаліст) — приблизно 105 000 грн.
Чехія: від 80 000 CZK (лікар-спеціаліст) — приблизно 164 000 грн.
Словаччина: від 2 900 EUR — приблизно 127 000 грн.
Угорщина: від 1 650 000 HUF (спеціаліст зі стажем) — приблизно 185 000 грн.
Румунія: від 12 000 RON — приблизно 106 000 грн.
Литва: від 3 200 EUR — приблизно 140 000 грн.
Україна: від 35 000 UAH (базова ставка сімейного лікаря) — 35 000 грн.


35к как то много. Ну то что мы нищие даже без этих цифр понятно. Причем нищими мы стали с 2008 года после нескольких девальваций.

4000 євро вчителям
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42178
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1625 раз.
Подякували: 2874 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 23:32

Працюю зараз енергетиком за 21-25к грн чисто заради броні. Як тільки буде можливість - відразу звільняюсь, що я і зробив за півроку до початку повномасштабки. Але війна змінила все і довелося повертатись до основної професії. Тупо прирівняли до бомжів чи продавця в АТБ з такою оплатою. Вчишся 4-5 років в універі, щоб отримувати зп на рівні звичайного продавана, якого вчити від сили місяць, лол.
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 3341
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3687 раз.
Подякували: 5922 раз.
 
Профіль
 
38
20
38
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 23:51

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Striker написав:Працюю зараз енергетиком за 21-25к грн чисто заради броні. Як тільки буде можливість - відразу звільняюсь, що я і зробив за півроку до початку повномасштабки. Але війна змінила все і довелося повертатись до основної професії. Тупо прирівняли до бомжів чи продавця в АТБ з такою оплатою. Вчишся 4-5 років в універі, щоб отримувати зп на рівні звичайного продавана, якого вчити від сили місяць, лол.
Насправді ота доплата що озвучили - якась частина насмішка. Тих енергетиків не сотні тисяч, щоб ці доплати були чимось значимим для бюджету. За ту ненормовану важку роботу треба мінімум по 100к доплатити за кожен місяць
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37266
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1501 раз.
Подякували: 8291 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 00:01

Faceless В мене була премія після ремонту обладнання після прильотів - 3к грн брудними на ТЕС Ахметки. Це перемога. Дощ, сніг, холод, спека - 3к грн. Але це краще, ніж те, як колега с Курахівської ТЕС розповідав, що відправляли електриків ДТЕК десь під Суми недалеко від лінії фронту - КОПАТИ ОКОПИ.
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 3341
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3687 раз.
Подякували: 5922 раз.
 
Профіль
 
38
20
38
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 00:31

Wirująświatła
У нас тільки вночі є
Вже кілька днів так
Мабуть вдень все на промку і держустанови
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17686
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2562 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 07:27

Телеграмна служба новин - Україна:
⚡️В найближчі дні розраховуємо перейти від аварійних відключень до погодинних: завдання — вийти на графіки обсягом до 3-4 черг, — Шмигаль

Телеграмна служба новин | Підписатися

🔴Україна в критичному стані, нам терміново необхідне енергетичне перемир'я, — гендиректор ДТЕК

▪️Люди мають електроенергію 3-4 години, потім 10-15 годин — перерва;
▪️Україна тримається завдяки імпорту газу, зокрема з США.
▪️ДТЕК втратила 60-70% своїх генеруючих потужностей.
▪️Всю енергетичну систему України потрібно будувати заново, у багатьох випадках реконструкція об'єктів не допоможе. Відновлення коштуватиме $65–70 млрд.

Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31340
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2535 раз.
Подякували: 3515 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 07:33

:!:
Винахідник із Кривого Рогу Юрій Колесник розробив конструкцію, яка дозволяє комфортно спати у холодній квартирі, коли немає опалення. Його термокапсула працює за принципом термоса і нагрівається виключно теплом людського тіла.

Про це розповіли в «Суспільне Дніпро».

Чоловік називає свій винахід «будинком у будинку». Він говорить, що змайструвати подібне сховище під силу кожному українцю, адже для цього знадобляться звичайні речі: шафа, стіл, цупка тканина, картон чи поліетилен. Головна ідея полягає у створенні кількох шарів захисту з повітряними прошарками, які не пропускають холод всередину.

Таку капсулу варто встановлювати біля міжкімнатної стіни. За словами автора, завдяки ізоляції температура всередині піднімається з 10 до 20 градусів усього за пів години — лише від присутності людини. Юрій говорить, що цей метод нагадує давні часи, коли ліжка закривали балдахінами, щоб зберегти тепло

https://shotam.info/inzhener-z-kryvoho- ... opalennia/
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31340
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2535 раз.
Подякували: 3515 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 07:36

Ирпень глоток свежего воздуха с 20 до 1 ночи. Далее энергетическая изоляция. Что то мне подсказывает что основная часть э.э. идет на Киев
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31340
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2535 раз.
Подякували: 3515 раз.
 
Профіль
 
2
3
