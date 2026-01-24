|
Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Додано: Суб 24 січ, 2026 13:52
Hotab написав:Wirująświatła
В будинку відкрився box маркет (київська мережа, думаю ти в курсі) , ну і там власна піцерія на місці . Доволі пристойно доречі печуть, видають прямо з духовки. Так от, в години блекауту попит такий, що замовлення можна забрати лише через 2-3 години. Звичний режим - 15-20 хвилин
У них 2 гени по 9 кВт (на магаз і піцерію разом), і все добре.
Так, в нас теж поряд є. Єдиний мінус- нема застосунку щоб замовити і прийти тільки забрати. Для гурманів може й не підійде, а так пожерти цілком норм
І в нас піцерія нажаль без генератора
Додано: Суб 24 січ, 2026 14:27
Faceless
Наші замовляють по телефону прямо кухару))
Бачив як він однією рукою відповідає на дзвінок, а іншою в піч доставляє диск)
Але в моменти вечірнього піку він відмовляє, мовляв не встигне до кінця робочого дня виконати
Додано: Суб 24 січ, 2026 16:42
⚠️ 💡Відсьогодні у Центрі Save Ukraine Irpin з’явилась можливість переночувати під час тривалих відключень електроенергії
Пункт незламності на базі Центру працює цілодобово та без вихідних.
Центр забезпечує:
▪️ тепле та безпечне приміщення;
▪️ стабільний зв’язок і можливість зарядити телефони, зарядні станції та іншу техніку;
▪️ гарячі напої та легкий перекус;
▪️ інформаційну підтримку від співробітників Центру.
🐾 З домашніми улюбленцями — можна (з дотриманням правил безпеки: собаки — в намордниках, коти — в переносках). До 22:00 заряд ещё есть а дальше надо будет что то решать.
📍 Адреса: м. Ірпінь, вул. Василя Стуса, 56 (біля Центрального парку)
📞 Контактний телефон: +38 067 309 32 09
Для ночівлі необхідно заповнити гугл-форму
В Ирпене это 1я круглосуточная точка насколько я знаю. Я бы пускал Ночевать только мам с детьми. Ночевать конечно не пойду а зарядить lifepo4 и пообщаться с аборигенами можно.
