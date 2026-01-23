|
Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Суб 24 січ, 2026 07:39
Striker написав:
Працюю зараз енергетиком за 21-25к грн чисто заради броні. Як тільки буде можливість - відразу звільняюсь, що я і зробив за півроку до початку повномасштабки. Але війна змінила все і довелося повертатись до основної професії. Тупо прирівняли до бомжів чи продавця в АТБ з такою оплатою. Вчишся 4-5 років в універі, щоб отримувати зп на рівні звичайного продавана, якого вчити від сили місяць, лол.
до війни енергетиків скорочували по саме не балуйся, говорили що аварійні роботи будуть виконувати підрядні організації ... а зара тяне народ за бронь та пенсіонери які бояться щось міняти. Закінчиться війна і відкриються кордони то за такі гроші мало хто залишиться.
Banderlog
- Повідомлень: 4520
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 112 раз.
2
1
