Striker написав:Працюю зараз енергетиком за 21-25к грн чисто заради броні. Як тільки буде можливість - відразу звільняюсь, що я і зробив за півроку до початку повномасштабки. Але війна змінила все і довелося повертатись до основної професії. Тупо прирівняли до бомжів чи продавця в АТБ з такою оплатою. Вчишся 4-5 років в універі, щоб отримувати зп на рівні звичайного продавана, якого вчити від сили місяць, лол.
до війни енергетиків скорочували по саме не балуйся, говорили що аварійні роботи будуть виконувати підрядні організації ... а зара тяне народ за бронь та пенсіонери які бояться щось міняти. Закінчиться війна і відкриються кордони то за такі гроші мало хто залишиться.
Винахідник із Кривого Рогу Юрій Колесник розробив конструкцію, яка дозволяє комфортно спати у холодній квартирі, коли немає опалення. Його термокапсула працює за принципом термоса і нагрівається виключно теплом людського тіла.
Про це розповіли в «Суспільне Дніпро».
Чоловік називає свій винахід «будинком у будинку». Він говорить, що змайструвати подібне сховище під силу кожному українцю, адже для цього знадобляться звичайні речі: шафа, стіл, цупка тканина, картон чи поліетилен. Головна ідея полягає у створенні кількох шарів захисту з повітряними прошарками, які не пропускають холод всередину.
Таку капсулу варто встановлювати біля міжкімнатної стіни. За словами автора, завдяки ізоляції температура всередині піднімається з 10 до 20 градусів усього за пів години — лише від присутності людини. Юрій говорить, що цей метод нагадує давні часи, коли ліжка закривали балдахінами, щоб зберегти тепло
та хоч на Філіпіни
budivelnik написав:а шахти/електростанції теплові - їх вік вже минув, обійдемось після війни і без них
Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что в ближайшее время власти рассчитывают начать постепенный переход от аварийных отключений электроэнергии к более стабильным — почасовым.
Он отметил, что приоритет: вернуть прогнозируемые графики отключений в пределах трёх-четырёх очередей. Для этого на местах создаются дополнительные резервные бригады, чтобы ускорить устранение повреждений и наладить работу объектов.
При этом министр подчеркнул, что ситуация в энергетике остаётся крайне сложной: в стране сохраняется острый дефицит мощности. Из всех задействованных генерационных мощностей в реальности поставляют ток в сеть лишь около трети.
«Мы работаем с региональными властями, чтобы задействовать все установки. Каждый источник энергии должен быть на максимуме», — добавил Шмыгаль.
❗️Ночной обстрел Киева вновь нанёс ущерб критической инфраструктуре.
По словам Кличко, удар пришёлся по ТЭЦ, что вызвало сбои в системе отопления и водоснабжения на левом берегу города. В результате атаки один человек погиб, четверо получили ранения.
⚡️ Через ворожу атаку майже 6 000 будинків у Києві залишилися без опалення
Проблеми з водою спостерігаються на лівому березі та частково на правому.
КМДА тимчасово обмежує освітлення парків і скверів: сучасні ліхтарі працюватимуть на 20% потужності, старі — частково або вимкнено, щоб забезпечити світлом основні магістралі та вулиці міста.
⚡️ Масована атака на енергетику: частина споживачів у Києві, Київщині, Чернігівщині та Харківщині залишилася без світла — Міненерго
Уночі ворог завдав удару по енергетичній інфраструктурі України, внаслідок чого споживачі у столиці, Київській, Чернігівській та Харківській областях залишилися без світла. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.
У Києві та на Київщині діють графіки аварійних відключень і мережеві обмеження.
⚡️ Критичне навантаження на електромережі через масове вмикання обігрівачів та бойлерів у Бучі
Вчора фахівці завершили ремонт щитової на вулиці Енергетиків, 19 і подали напругу, проте вже о 01:00 ночі обладнання знову вийшло з ладу через миттєве пікове навантаження.
На Водопровідній, 33 автоматика вибивала кожні 30 хвилин. Аварійні бригади працюють безперервно другу добу, перезапускаючи системи, щоб запобігти повному вигоранню щитових.
🗣«Ми закликаємо кожного не вмикати потужні прилади одразу після появи світла. Дайте мережі стабілізуватися 20–30 хвилин», — додали в КП «Бучасервіс».
💡У Києві без електрики залишилися понад 800 тисяч абонентів, у Чернігові — понад 400 тисяч
Про це повідомив Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.