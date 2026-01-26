RSS
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 10:45

trololo
Ні, то 15-ка на ліфті

Да, трета було б продати свою 5-ку і взяти ту 15-ку. Та нема часу
Hotab
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 11:10

що з дідом-пандою?

  Wirująświatła написав:Зображення

🔴Пункти ночівлі для мешканців Троєщині,

Никогда ещё переезд в Киев не был таким доступным

Віталій Кличко: Комунальники й енергетики відновлюють постачання послуг після нічної масованої атаки на критичну інфраструктуру столиці
 
Найскладніша ситуація наразі на Троєщині, де проблеми і з тепло-, і з водопостачанням, електрикою. Там близько 600 будинків без усіх послуг. І розгортають додаткові пункти обігріву – до тих 145, які були створені в Деснянському районі раніше.

Зокрема, йдеться про опорні пункти, де люди зможуть перебувати і вдень, і вночі. Такі пункти облаштовують, зокрема, у деяких школах, додатково оснащуючи їх мобільними котельнями, можливостями для ночівлі (карематами, харчуванням).

Ці пункти зараз облаштовують першочергово в школах № 263, № 264, № 275, № 293, № 306.
Туди вже направили мобільні котельні для оперативного підключення.

Також додаткові намети-пункти обігріву розгорне ДСНС.

Міські служби роблять усе, щоб подолати кризову ситуацію, спричинену атаками ворога, який намагається залишити столицю без світла, тепла й води.

А ще там можна зустріти панду-інвестора.
flyman
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 11:38

😱Ніде яблуку впасти: у Буковелі просто велетенські черги на підйомники та не вимикають світло по графіках – відео аншлагу шириться мережею

У Прикарпаттяобленерго пояснюють, що Буковель імпортує електроенергію — і тому там є світло. Курорт також має власні потужні генератори.

https://t.me/voynareal/129995

Wirująświatła
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 15:28

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... Vox7B.html

вон че нашел. никому не надо? безлимит света и воды, плюс еще много места для солнечных панелей, свой ставок нехилый.
43 км от Житомира, от Бердичева 17 по дорогам. от трассы 10.
smdtranz
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 20:32

  Striker написав:Працюю зараз енергетиком за 21-25к грн чисто заради броні. Як тільки буде можливість - відразу звільняюсь, що я і зробив за півроку до початку повномасштабки. Але війна змінила все і довелося повертатись до основної професії. Тупо прирівняли до бомжів чи продавця в АТБ з такою оплатою. Вчишся 4-5 років в універі, щоб отримувати зп на рівні звичайного продавана, якого вчити від сили місяць, лол.

Когда то мы на эту тему общались, но не помню точно - какой ВУЗ вы заканчивали? Если специальность - энергетик.
барабашов
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 22:22

  Wirująświatła написав:Скамейка в парке


С такими соотечественниками и врагов не надо.
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 22:43

Wirująświatła
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 08:51

⚡️Укрзалізниця розгорнула пункт незламності в польському Холмі

Приміщення вокзалу (https://www.facebook.com/share/1WKpmd5q ... tid=wwXIfr) в Холмі перебуває на реконструкції з 2024 року, тож пасажири змушені були очікувати на рейси просто неба в зимовий період.

На станції Холм, через яку курсують п’ять пар пасажирських поїздів з України, встановлені вагони обігріву для пасажирів. Один із них облаштований ігровою зоною для дітей, окремими місцями для годування і сповивання малюків. У доступі є розмальовки і набори для малювання. Також у вагонах встановлені пристрої для підзарядки гаджетів.

У другому вагоні представлена частина колекції фоторобіт Говарда Баффета, яка раніше експонувалась у "Мистецькому поїзді".

Вагони розташовані на третій платформі.

Як пояснили в Укрзалізниці, через реконструкцію будівлі вокзалу в Холмі, що триває з 2024 року, пасажири змушені очікувати на рейси до України просто неба, зокрема в зимовий період.

До Холма курсують поїзди з Харкова, Дніпра і Києва. Також ця станція є пересадковим хабом для сполучення з Берліном, Варшавою, Лодзем, Познанню та іншими напрямками.

За даними Укрзалізниці, щодоби через Холм проходить орієнтовно до трьох тисяч пасажирів.

Як повідомляв Укрінформ, АТ "Укрзалізниця" спільно з партнерами підготувало ще близько 30 автономних вагонів з опаленням і живленням, які будуть працювати як пункти незламності в регіонах.



Напомнило как известный персонаж накормил народ 3мя булками хлеба. жаль УЗ не может стать президентом Украины.
Wirująświatła
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 10:34

  барабашов написав:Когда то мы на эту тему общались, но не помню точно - какой ВУЗ вы заканчивали? Если специальность - энергетик.

Дніпровська політехніка, бувший НГУ.
Екатеринославское высшее горное училище (1899—1912)
Горный институт Императора Петра Великого :shock:
Днепропетровский горный институт имени Артёма
Национальный горный университет

Біля колись бувшого танка, на бувшому проспекті К. Маркса, зараз Яворницького.

Спеціальність - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.
Striker
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 14:59

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Як отримати компенсацію за згорілу техніку від перепадів напруги в Україні
Ірина_
