Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
вон че нашел. никому не надо? безлимит света и воды, плюс еще много места для солнечных панелей, свой ставок нехилый. 43 км от Житомира, от Бердичева 17 по дорогам. от трассы 10.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodatsya-hata-v-sel-zhitomirska-oblast-IDZKHFC.html розташований у спокійному селі з гарною природою та доброзичливими сусідами. У селі є магазин, а також ходить маршрутка, шкільний автобус щодня возить дітей у школу в сусіднє село або громаду. Будинок складається з веранди, сінців, комори, 2 кімнати. Велике подвірʼя, криниця, літня кухня і сараї для господарства, гараж. Є город, копанка, поруч річка. Ділянка ідеально підходить для садівництва, городництва або ведення господарства.
Andrey2512 написав:Честно говоря, не укладывается в голове. Решили проверить на таможне настоящую стоимость.
Что именно не укладывается? Если в наших магазинах в два раза дороже, то разумно предположить, что продавец занизил цену для почты. У китайцев так каждый первый делает. Мне так смартфон (одну штуку, да) средней ценовой категории в своё время стопнули и попросили скрин с сайта магазина. Обычная работа таможни. Через пару дней тогда отпустили. Сейчас не знаю, может и 20.