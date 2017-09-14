RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16585165861658716588
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 03:16

Дополнено в 20:43. Три человека погибли в результате атаки тремя БпЛА типа «Герань-2» на пассажирский поезд «Барвенково — Чоп». Об этом сообщили в областной прокуратуре. По данным ведомства, беспилотники ударили по поезду вблизи села Языковое Барвенковской громады. Два попадания зафиксировали возле состава, еще одно — в вагон. Произошел пожар. В поезде было более 155 пассажиров.

Дополнено в 22:02. Фрагменты пяти тел обнаружены на месте «прилетов». Идентификация погибших будет возможна только после проведения ДНК-экспертиз, сообщили в областной прокуратуре.
https://www.objectiv.tv/objectively/2026/01/27/shahedami-atakovala-rf-poezd-na-harkovshhine-voznik-pozhar-raneny-passazhiry/
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38486
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 03:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Не хочется употреблять эпитеты, но приличных слов нет.


ризикну: рогуль з тернопільщини
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5189
З нами з: 13.06.20
Подякував: 428 раз.
Подякували: 217 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 03:18

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:Не хочется употреблять эпитеты, но приличных слов нет.
ризикну: рогуль з тернопільщини
Очень мягко.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38486
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 03:33

А вот трактовка Рейтерс.
ВАШИНГТОН, 27 января (Reuters) - Соединенные Штаты заявили Украине, что для получения гарантий безопасности со стороны США она должна подписать мирное соглашение с Россией, сообщил во вторник агентству Reuters источник, знакомый с внутренними обсуждениями.
Украина считает гарантии безопасности со стороны США ключевым фактором для любого урегулирования, которое положит конец четырехлетнему вторжению России в Украину . В минувшие выходные Соединенные Штаты выступили посредником в переговорах в Абу-Даби между посланниками Украины и России, которые, по словам американских официальных лиц, продвинулись к соглашению.

Газета Financial Times сообщила, что администрация Трампа дала понять Украине, что гарантии безопасности со стороны США зависят от согласия Киева на мирное соглашение, которое, вероятно, потребует от Украины уступить регион Донбасса России.
Однако источник, беседовавший с Reuters, заявил, что Соединенные Штаты не говорят Украине, что должно быть включено в мирное соглашение, и что предположение о том, что Вашингтон пытается заставить Украину пойти на территориальные уступки России, является вводящим в заблуждение.

Украина все больше сомневается в том, что Вашингтон возьмет на себя обязательства по предоставлению гарантий безопасности, заявил высокопоставленный украинский чиновник изданию Financial Times, добавив, что США «прекращают переговоры каждый раз, когда можно подписать гарантии безопасности».

Как сообщило агентство ТАСС после переговоров в Абу-Даби в выходные, Кремль заявил в понедельник, что вопрос территории остается основополагающим для любого соглашения о прекращении боевых действий на Украине.
https://www.reuters.com/world/europe/us-links-security-guarantees-ukraine-peace-deal-ceding-donbas-ft-reports-2026-01-27/
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38486
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 05:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Сибига, видимо, не понимает, что генераторами, может быть, запитают его кабинет и квартиру, но всю Украину так обеспечить ээ не удастся.
Не хочется употреблять эпитеты, но приличных слов нет.

дивно, невже ви почали помічати о при владі брехуни й популісти?
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2600
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 07:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Четверо людей загинули через удар по потягу в Харківській області. Виявили ще фрагменти тіл – фото
Ворог застосував три ударні безпілотники, попередньо, типу "Герань-2". Два влучання зафіксовані біля поїзда, ще одне – у вагон. Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, який спричинив загибель людей.
...
ОНОВЛЕНО о 22:05. За даними прокуратури, на місці атаки виявили фрагменти п'яти тіл. Ідентифікація загиблих буде можливою після проведення ДНК-експертиз.

Терроризм у чистому вигляді ...

Росія вбила людей на Київщині, атакувала Кривий Ріг балістикою, а Запоріжжя – РСЗВ: фото
Глава Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про ракетну балістичну атаку на об’єкт інфраструктури міста, внаслідок чого поранено двох людей – 51-річну жінку та чоловіка 60 років.

Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив про вибухи о 04:37 та загрозу ударів швидкісних ракет. За даними моніторингових каналів, росіяни били по місту з реактивних систем залпового вогню.

Росіяни влучили у двір багатоповерхівки. Внаслідок атаки пошкоджено понад 100 квартир та 20 автівок, виникла пожежа.


РФ знов атакувала Одесу дронами: сталося влучання по монастирю, спалахнула пожежа
Російська окупаційна армія знов атакувала Одесу ударними дронами, сталося влучання на території монастиря.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13216
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
  #<1 ... 16585165861658716588
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 197255
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 399286
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1106277
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.