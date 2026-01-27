RSS
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 15:09

  Striker написав:
  барабашов написав:Когда то мы на эту тему общались, но не помню точно - какой ВУЗ вы заканчивали? Если специальность - энергетик.

Дніпровська політехніка, бувший НГУ.
Екатеринославское высшее горное училище (1899—1912)
Горный институт Императора Петра Великого :shock:
Днепропетровский горный институт имени Артёма
Национальный горный университет

Біля колись бувшого танка, на бувшому проспекті К. Маркса, зараз Яворницького.

Спеціальність - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

Понял
Я тоже в металле заканчивал энергомеханический факультет, но я электронщик, АСУ ТП
На Победе успели поюзать Т62 и получить звёздочки?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5630
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 370 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 23:25

і хата на здачу за $1600

  smdtranz написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh-mn-gdroelektrostants-gdroenergetika-IDVox7B.html

вон че нашел. никому не надо? безлимит света и воды, плюс еще много места для солнечных панелей, свой ставок нехилый.
43 км от Житомира, от Бердичева 17 по дорогам. от трассы 10.


https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodatsya-hata-v-sel-zhitomirska-oblast-IDZKHFC.html
розташований у спокійному селі з гарною природою та доброзичливими сусідами. У селі є магазин, а також ходить маршрутка, шкільний автобус щодня возить дітей у школу в сусіднє село або громаду.
Будинок складається з веранди, сінців, комори, 2 кімнати. Велике подвірʼя, криниця, літня кухня і сараї для господарства, гараж. Є город, копанка, поруч річка.
Ділянка ідеально підходить для садівництва, городництва або ведення господарства.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42209
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1625 раз.
Подякували: 2874 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 18:55

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Немного на тему про выживание) Купил на Али с доставкой в Польшу печку дизельную, решил сэкономить ) У нас то барыги их продают от 6к грн и выше.

С Польши должна была прийти в Украину через Новую почту.

Её цена 69 долларов, доставка вышла - 25. Казалось бы, что могло пойти не так?

А вот что:

Зображення

Срок обработки - до 20 дней. Вот скажите, не ур**? :| Стопануть печку, 1 штуку.

Зображення

Честно говоря, не укладывается в голове. Решили проверить на таможне настоящую стоимость.
Andrey2512
 
Повідомлень: 1126
З нами з: 04.04.22
Подякував: 79 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 19:03

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

  Andrey2512 написав:Честно говоря, не укладывается в голове. Решили проверить на таможне настоящую стоимость.

Что именно не укладывается? Если в наших магазинах в два раза дороже, то разумно предположить, что продавец занизил цену для почты. У китайцев так каждый первый делает. Мне так смартфон (одну штуку, да) средней ценовой категории в своё время стопнули и попросили скрин с сайта магазина. Обычная работа таможни. Через пару дней тогда отпустили. Сейчас не знаю, может и 20.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6532
З нами з: 23.03.18
Подякував: 98 раз.
Подякували: 795 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 19:27

moveton то, что люди покупают это не от хорошей жизни. Это не телефон, планшет.

В 21 веке, люди покупают печки чтоб греть квартиры. Уже укладывается в голове?

И цены на таможне прекрасно знают. Весь тикток пестрит подобными печками, таможню они тоже проходили.

Выходит, на партию из 20-30 штук, за хабар, глаз закрывают, а за одинокую печку - запрашивают документы.
Andrey2512
 
Повідомлень: 1126
З нами з: 04.04.22
Подякував: 79 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 19:38

  Andrey2512 написав:moveton то, что люди покупают это не от хорошей жизни. Это не телефон, планшет.

В 21 веке, люди покупают печки чтоб греть квартиры. Уже укладывается в голове?

И цены на таможне прекрасно знают. Весь тикток пестрит подобными печками, таможню они тоже проходили.

Выходит, на партию из 20-30 штук, за хабар, глаз закрывают, а за одинокую печку - запрашивают документы.

У меня в голове всё укладывается. Не понимаю что не должно. Люди в общем всё покупают потому, что его в жизни не хватает :) Пусть себе греют квартиры, таможня -это не пожарные, она не возражает. И пропустить не возражает. Всего-то прислать ей скриншот, что печка за столько и куплена. Обычная же проверка. Вероятно, и к партии 20-30 штук что-то просила.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6532
З нами з: 23.03.18
Подякував: 98 раз.
Подякували: 795 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
