Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 20:34

  Ірина_ написав:

Открыл транскрипт. Прочитал: "У періоди блекаутів люди масово купують найдешевші електрообігрівачі". Закрыл ролик. Такие пусть замерзают. Им уже только естественный отбор поможет.
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 10:03

⏺Гарні новини: Київ з опівночі переходить на графіки відключень світла, — ДТЕК

🔻Графіки будуть різними для різних районів, не за звичними чергами.
🔻Для кожного будинку — окремий графік. Перевіряти потрібно в чат-боті або на сайті (можливі затримки до 5 хвилин).
🔻Ситуація залишається складною: у разі погіршення можливі екстрені відключення, при стабілізації — повернення до стандартних графіків.
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 10:13

Из минусов расход 5л в сутки и разряжает Акум 30Ач в течение 10часов в ноль. Свинцовый категорически не подходит он не будет успевать зарядиться.
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 14:40

Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 18:17

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

  Wirująświatła написав:Из минусов расход 5л в сутки и разряжает Акум 30Ач в течение 10часов в ноль. Свинцовый категорически не подходит он не будет успевать зарядиться.

Тут не то, что успевать. О заряде речь вообще не идет. Вообще, раз уж на соляре, логичнее уже дизельный ДВС в квартиру поставить и точно так же его выхлопную трубу через радиатор на улицу вывести. Будет и греть и электричество использовать только для стартера, заодно подзаряжая и этот акк и другую домашнюю технику. Но, наверное, будет погромче. Но если, как в ролике сказано, запитывать эту печку от автомобиля под окном, то ещё и дешевле :)

Есть ещё китайские вентиляторы на элементах Пельтье. Можно его поставить хотя на туристическую горелку на соляре, если нет газовой или дровяной плиты. Тогда никакого внешнего электричества не требуется. Но это, конечно, кислород в комнате сжигает.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6555
З нами з: 23.03.18
Подякував: 99 раз.
Подякували: 797 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
