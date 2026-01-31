RSS
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 14:20

2
3
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 14:56

Літій-залізо-фосфатний акумулятор LiFePO4 IFR18650 1500mah 3.2v, BLUE Voltronic(в размере 18650 по 70 грн для фонариков в самый раз)

Технические характеристики:
Рабочее напряжение, В: 3,2 Напряжение заряда, В: 3.6 Емкость аккумуляторной батареи А/г: 1,5

Номинальный ток заряда, А: 0,5 – 1С

Максимальный ток заряда, А: 3С

Максимальное напряжение разряда, В: 2

Количество полных циклов заряд/разряд: 2000

Тип корпуса: 18650

Цвет: синий

Рабочий диапазон температур –20 °C до +60 °C градусов

Размер устройства (Д*Ш*В), мм: 66*18,5*18,5 Нетто, кг: 0,042 Брутто, кг: 0,05

https://rozetka.com.ua/ua/343794154/p343794154/
2
3
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 15:04

  Літій-залізо-фосфатний акумулятор LiFePO4 IFR18650 1500mah 3.2v, BLUE Voltronic(в размере 18650 по 70 грн для фонариков в самый раз)

Я вот даже не знаю какая идея прогрессивнее для фонарика, рассчитанного на 18650 3.7 В. Запихнуть в него LFR 3.2 В, от которого фонарик гореть будет так себе (наверное, немного будет, но потом защита фонарика его быстро отрубит) или 21700, который в него физически не поместится, зато ж ёмкость в два раза больше. О, придумал! 21700 и LTO с его 2.3 В. Чтобы наверняка.
3
8
1
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 15:32

здесь был один мудрец который утверждал что свинец лучше любого лития.
2
3
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 18:16

дивують мене генератори...

а точніше -- як саме люди вирішують, що вигідно ними користуватис, і як саме вигідно.

бо генератор -- це не лише мерзенний шум і отруйні випускні гази, а також і великі витрати (паливо, мастило, обслуговування, амортизація...

Джемінька:

3.5кВт
Навантаження Споживання палива (приблизно) Вартість за 1 годину (при 62 грн/л)
Низьке (25-30%) ~0.7 – 0.9 л/год 43 – 56 грн
Середнє (50-60%) ~1.1 – 1.4 л/год 68 – 87 грн
Максимальне (100%) ~1.6 – 1.9 л/год 99 – 118 грн
Додаткові витрати (які часто забувають):
* Мастило: Заміна кожні 50–100 мотогодин. Це додає ще близько 3–5 грн до вартості кожної години.
* Технічне обслуговування (ТО): Свічки запалювання та фільтри — ще приблизно 2–3 грн/год.
* Амортизація: Ресурс двигуна обмежений, тому умовно можна додати ще 5–10 грн/год на майбутній ремонт або заміну.


Я можу зрозуміти бізнеси, які вмикають генератор аби не закритись, і привабити споживачів, та заручитись їхньою лояльністю.
Для них заряджати людям смартфони і павербанки -- це взагалі не витрати, бо коштує ~1грв/за годину, і навіть корисно (аби генератор був достатньо і рівномірно навантажений).
Та ще й єднання для країни...

Але коли звичайні, пересічні, прості люди вмикають оте за 50грв на годину (і воно ще й псується від ненавантаженості) або 100грв на годину якщо придумають якесь навантаження, обігрівач наприклад -- то чи ж воно того варте, коли щодня енергосистема дає напругу і можна ж таки зарядити акумулятори і від розеток...
1
3
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 18:43

А когда не даёт? :roll: Но я, как минимум, в городе не встречал домашних генераторов. Разве что в недавний четырёхсуточный блекаут читал про чувака, который свой генератор выносил во двор и давал всем бесплатно от него заряжаться.
3
8
1
