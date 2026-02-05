Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
🗣На Київщині ввели в роботу когенараційну установку на 1,5 МВт — Шмигаль Невдовзі очікується запуск ще 1 МВт. Загалом лише за січень Київщині додали вже близько 4,5 МВт, повідомив Міністр енергетики України.
на 4..5 9ти поверхових панельок на Троєщині мало би вистачити
Не знаю звідки 4-5 девятиповерхівок... навіть якщо по 150квартир в кожній це 600-700 квартир На квартиру йде в середньому 2 квт потужності ( при умові що опалення/плита не на електриці) 4,5Мвт=4500Квт / 2 квт = 2250 квартир Якщо електроплита тоді 4квт , = 1125 квартир Це без обмежень , якщо ввести три черги - тоді від 3000 до 7000 квартир вистарчить
а точніше -- як саме люди вирішують, що вигідно ними користуватис, і як саме вигідно.
бо генератор -- це не лише мерзенний шум і отруйні випускні гази, а також і великі витрати (паливо, мастило, обслуговування, амортизація...
Джемінька: “ 3.5кВт Навантаження Споживання палива (приблизно) Вартість за 1 годину (при 62 грн/л) Низьке (25-30%) ~0.7 – 0.9 л/год 43 – 56 грн Середнє (50-60%) ~1.1 – 1.4 л/год 68 – 87 грн Максимальне (100%) ~1.6 – 1.9 л/год 99 – 118 грн Додаткові витрати (які часто забувають): * Мастило: Заміна кожні 50–100 мотогодин. Це додає ще близько 3–5 грн до вартості кожної години. * Технічне обслуговування (ТО): Свічки запалювання та фільтри — ще приблизно 2–3 грн/год. * Амортизація: Ресурс двигуна обмежений, тому умовно можна додати ще 5–10 грн/год на майбутній ремонт або заміну. ”
Я можу зрозуміти бізнеси, які вмикають генератор аби не закритись, і привабити споживачів, та заручитись їхньою лояльністю. Для них заряджати людям смартфони і павербанки -- це взагалі не витрати, бо коштує ~1грв/за годину, і навіть корисно (аби генератор був достатньо і рівномірно навантажений). Та ще й єднання для країни...
Але коли звичайні, пересічні, прості люди вмикають оте за 50грв на годину (і воно ще й псується від ненавантаженості) або 100грв на годину якщо придумають якесь навантаження, обігрівач наприклад -- то чи ж воно того варте, коли щодня енергосистема дає напругу і можна ж таки зарядити акумулятори і від розеток...
Зелена влада скоро знайде вихід - ще підніме акциз на пальне, "щоб як в Європі". І нічого, що найпотужніші євролідори вже відкрито відмовляють Україні у членстві.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 03 лют, 2026 14:16, всього редагувалось 1 раз.
Bobua написав:коли щодня енергосистема дає напругу і можна ж таки зарядити акумулятори і від розеток...
А когда не даёт? Но я, как минимум, в городе не встречал домашних генераторов. Разве что в недавний четырёхсуточный блекаут читал про чувака, который свой генератор выносил во двор и давал всем бесплатно от него заряжаться.
Найбільше я був без електрики два місяці. Але то було влітку у поході горами. Маленька соняч.батарейка (давала менше 1Вт). І запасні акуми старого смарта. Темп не падала, зазвичай нижче +5 вночі. Другий місяць ходити вже якось і не хотілось -- переважно читав книги зі смарта.
У наш час, якби не давали так довго електрику, то розумно (для півден.вікон) купити більшу соняч.батарею. А якщо ходити працювати, де є електрика -- то і соняч батарея не треба... І так буде де зарядитись.
Проблему опалення генератор не вирішить (крім як круті моделі, з водян.охолодженням, якщо завести його на батареї).
Краще вже буржуйку поставити, якщо нема газ.плити (ціна питання бурж. -- кілька тис.грв). А от де брати дрова? Бо у Єревані в 90ті вирубали все у місті... 😒 А ще у них люди чергували на сходах і смолоскипами гріли каналізацію 😳 (чавунну, мабуть, тепер так не вийде... ) Таки була подана розуміша ідея -- вигрібн.ями в дворі.
Люди які вмикали без розрахунків затрат -- так і далі вмикатимуть же ж...? Хіба що гроші швидше заінчуватимуться. Ото і вся різниця.
Господар Вельзевула написав:Ну возможно когда-то еще будет промежуток, что свет будут меньше отключать и условия покупки улучшатся.
в тот момент будут другие проблемы и другие расходы). Мне как то везло и больших блекаутов в отопительный сезон не было. Максимум что помню 2/2 что для отопления некритично и незаметно. А когда на улице -15 и начались блекауты по 7 часов пришлось срочно докупать железок по завышенным ценам.