Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Повідомлення Додано: Пон 02 лют, 2026 22:26

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:
🗣На Київщині ввели в роботу когенараційну установку на 1,5 МВт — Шмигаль
Невдовзі очікується запуск ще 1 МВт. Загалом лише за січень Київщині додали вже близько 4,5 МВт, повідомив Міністр енергетики України.
на 4..5 9ти поверхових панельок на Троєщині мало би вистачити
Не знаю звідки 4-5 девятиповерхівок... навіть якщо по 150квартир в кожній це 600-700 квартир
На квартиру йде в середньому 2 квт потужності ( при умові що опалення/плита не на електриці)
4,5Мвт=4500Квт / 2 квт = 2250 квартир
Якщо електроплита тоді 4квт , = 1125 квартир
Це без обмежень , якщо ввести три черги - тоді від 3000 до 7000 квартир вистарчить
Повідомлення Додано: Вів 03 лют, 2026 00:13

ЕШБ

  budivelnik написав:
  flyman написав:
  Wirująświatła написав:🗣На Київщині ввели в роботу когенараційну установку на 1,5 МВт — Шмигаль
Невдовзі очікується запуск ще 1 МВт. Загалом лише за січень Київщині додали вже близько 4,5 МВт, повідомив Міністр енергетики України.
на 4..5 9ти поверхових панельок на Троєщині мало би вистачити
Не знаю звідки 4-5 девятиповерхівок... навіть якщо по 150квартир в кожній це 600-700 квартир
На квартиру йде в середньому 2 квт потужності ( при умові що опалення/плита не на електриці)
4,5Мвт=4500Квт / 2 квт = 2250 квартир
Якщо електроплита тоді 4квт , = 1125 квартир
Це без обмежень , якщо ввести три черги - тоді від 3000 до 7000 квартир вистарчить

А ліфти, а опалення при непрацюючих ТЕЦ?
Повідомлення Додано: Вів 03 лют, 2026 13:45

  flyman написав:
  budivelnik написав:
  flyman написав:на 4..5 9ти поверхових панельок на Троєщині мало би вистачити
Не знаю звідки 4-5 девятиповерхівок... навіть якщо по 150квартир в кожній це 600-700 квартир
На квартиру йде в середньому 2 квт потужності ( при умові що опалення/плита не на електриці)
4,5Мвт=4500Квт / 2 квт = 2250 квартир
Якщо електроплита тоді 4квт , = 1125 квартир
Це без обмежень , якщо ввести три черги - тоді від 3000 до 7000 квартир вистарчить

А ліфти, а опалення при непрацюючих ТЕЦ?

пішки , дрова з посадки
Повідомлення Додано: Вів 03 лют, 2026 13:56

  Bobua написав:дивують мене генератори...

а точніше -- як саме люди вирішують, що вигідно ними користуватис, і як саме вигідно.

бо генератор -- це не лише мерзенний шум і отруйні випускні гази, а також і великі витрати (паливо, мастило, обслуговування, амортизація...

Джемінька:

3.5кВт
Навантаження Споживання палива (приблизно) Вартість за 1 годину (при 62 грн/л)
Низьке (25-30%) ~0.7 – 0.9 л/год 43 – 56 грн
Середнє (50-60%) ~1.1 – 1.4 л/год 68 – 87 грн
Максимальне (100%) ~1.6 – 1.9 л/год 99 – 118 грн
Додаткові витрати (які часто забувають):
* Мастило: Заміна кожні 50–100 мотогодин. Це додає ще близько 3–5 грн до вартості кожної години.
* Технічне обслуговування (ТО): Свічки запалювання та фільтри — ще приблизно 2–3 грн/год.
* Амортизація: Ресурс двигуна обмежений, тому умовно можна додати ще 5–10 грн/год на майбутній ремонт або заміну.


Я можу зрозуміти бізнеси, які вмикають генератор аби не закритись, і привабити споживачів, та заручитись їхньою лояльністю.
Для них заряджати людям смартфони і павербанки -- це взагалі не витрати, бо коштує ~1грв/за годину, і навіть корисно (аби генератор був достатньо і рівномірно навантажений).
Та ще й єднання для країни...

Але коли звичайні, пересічні, прості люди вмикають оте за 50грв на годину (і воно ще й псується від ненавантаженості) або 100грв на годину якщо придумають якесь навантаження, обігрівач наприклад -- то чи ж воно того варте, коли щодня енергосистема дає напругу і можна ж таки зарядити акумулятори і від розеток...

Зелена влада скоро знайде вихід - ще підніме акциз на пальне, "щоб як в Європі". І нічого, що найпотужніші євролідори вже відкрито відмовляють Україні у членстві.
Повідомлення Додано: Сер 04 лют, 2026 10:53

  moveton написав:
  Bobua написав:коли щодня енергосистема дає напругу і можна ж таки зарядити акумулятори і від розеток...

А когда не даёт? :roll: Но я, как минимум, в городе не встречал домашних генераторов. Разве что в недавний четырёхсуточный блекаут читал про чувака, который свой генератор выносил во двор и давал всем бесплатно от него заряжаться.


Найбільше я був без електрики два місяці.
Але то було влітку у поході горами.
Маленька соняч.батарейка (давала менше 1Вт). І запасні акуми старого смарта.
Темп не падала, зазвичай нижче +5 вночі.
Другий місяць ходити вже якось і не хотілось -- переважно читав книги зі смарта.

У наш час, якби не давали так довго електрику, то розумно (для півден.вікон) купити більшу соняч.батарею.
А якщо ходити працювати, де є електрика -- то і соняч батарея не треба... І так буде де зарядитись.

Проблему опалення генератор не вирішить (крім як круті моделі, з водян.охолодженням, якщо завести його на батареї).

Краще вже буржуйку поставити, якщо нема газ.плити (ціна питання бурж. -- кілька тис.грв).
А от де брати дрова?
Бо у Єревані в 90ті вирубали все у місті... 😒
А ще у них люди чергували на сходах і смолоскипами гріли каналізацію 😳 (чавунну, мабуть, тепер так не вийде... )
Таки була подана розуміша ідея -- вигрібн.ями в дворі.




  Schmit написав:
  Bobua написав:дивують мене генератори...

а точніше -- як саме люди вирішують, що вигідно ними користуватис, і як саме вигідно.

бо генератор -- це не лише мерзенний шум і отруйні випускні гази, а також і великі витрати (паливо, мастило, обслуговування, амортизація...

Джемінька:

3.5кВт
Навантаження Споживання палива (приблизно) Вартість за 1 годину (при 62 грн/л)
Низьке (25-30%) ~0.7 – 0.9 л/год 43 – 56 грн
Середнє (50-60%) ~1.1 – 1.4 л/год 68 – 87 грн
Максимальне (100%) ~1.6 – 1.9 л/год 99 – 118 грн
Додаткові витрати (які часто забувають):
* Мастило: Заміна кожні 50–100 мотогодин. Це додає ще близько 3–5 грн до вартості кожної години.
* Технічне обслуговування (ТО): Свічки запалювання та фільтри — ще приблизно 2–3 грн/год.
* Амортизація: Ресурс двигуна обмежений, тому умовно можна додати ще 5–10 грн/год на майбутній ремонт або заміну.


Я можу зрозуміти бізнеси, які вмикають генератор аби не закритись, і привабити споживачів, та заручитись їхньою лояльністю.
Для них заряджати людям смартфони і павербанки -- це взагалі не витрати, бо коштує ~1грв/за годину, і навіть корисно (аби генератор був достатньо і рівномірно навантажений).
Та ще й єднання для країни...

Але коли звичайні, пересічні, прості люди вмикають оте за 50грв на годину (і воно ще й псується від ненавантаженості) або 100грв на годину якщо придумають якесь навантаження, обігрівач наприклад -- то чи ж воно того варте, коли щодня енергосистема дає напругу і можна ж таки зарядити акумулятори і від розеток...

Зелена влада скоро знайде вихід - ще підніме акциз на пальне, "щоб як в Європі". І нічого, що найпотужніші євролідори вже відкрито відмовляють Україні у членстві.


Люди які вмикали без розрахунків затрат -- так і далі вмикатимуть же ж...?
Хіба що гроші швидше заінчуватимуться. Ото і вся різниця.




А от як Альф страждав без електрики:
https://www.facebook.com/share/r/1GUiPRFh2m/
Повідомлення Додано: Сер 04 лют, 2026 16:34

Литиевая шоколадка

Зображення
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 21:58

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Весело будет после договорнячка, это ж сколько хлама перекачает на ОЛХ?))) батареи, гены, старлинки ))) кто их станет покупать?
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 22:30

  Andrey2512 написав:Весело будет после договорнячка, это ж сколько хлама перекачает на ОЛХ?))) батареи, гены, старлинки ))) кто их станет покупать?
за 4 года договорняка не было а тут вдруг договорятся :D :D :D

я например жалею что не докупил акумов и инверторов летом когда розетка их в кредит на 24 месяца давала. Сейчас дороже, только под заказ, ждать 7 дней и предоплата.
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 22:41

  Wirująświatła написав:
  Andrey2512 написав:Весело будет после договорнячка, это ж сколько хлама перекачает на ОЛХ?))) батареи, гены, старлинки ))) кто их станет покупать?
за 4 года договорняка не было а тут вдруг договорятся :D :D :D

я например жалею что не докупил акумов и инверторов летом когда розетка их в кредит на 24 месяца давала. Сейчас дороже, только под заказ, ждать 7 дней и предоплата.


Ну возможно когда-то еще будет промежуток, что свет будут меньше отключать и условия покупки улучшатся.
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 22:49

  Господар Вельзевула написав:Ну возможно когда-то еще будет промежуток, что свет будут меньше отключать и условия покупки улучшатся.
в тот момент будут другие проблемы и другие расходы). Мне как то везло и больших блекаутов в отопительный сезон не было. Максимум что помню 2/2 что для отопления некритично и незаметно. А когда на улице -15 и начались блекауты по 7 часов пришлось срочно докупать железок по завышенным ценам.
