Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 22:55

  Bobua написав:Краще вже буржуйку поставити
не знаю как у кого у нас в жк за буржуйку соседи нос откусят. Бывает кто то припаркуется криво и уже накидываются в чате боевые псы.
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 23:52

  Bobua написав:Краще вже буржуйку поставити, якщо нема газ.плити (ціна питання бурж. -- кілька тис.грв).
А от де брати дрова?
Бо у Єревані в 90ті вирубали все у місті... 😒
А ще у них люди чергували на сходах і смолоскипами гріли каналізацію 😳 (чавунну, мабуть, тепер так не вийде... )
Таки була подана розуміша ідея -- вигрібн.ями в дворі.


Зелена влада скоро знайде вихід - ще підніме акциз на пальне, "щоб як в Європі". І нічого, що найпотужніші євролідори вже відкрито відмовляють Україні у членстві.




Не хотел нагнетать, но солидарен. "Буржуйку" поставил осенью 2022.Про опыт Еревана тоже тогда и прочитал. Про проблемы с топливом пару раз намекал- ну не смогут эти мародеры не воспользоваться таким моментом..
Я вложил немало в бекапы, но вижу как неизбежные огрехи (по сравнению с централизованной системой), так и широчайшее поприще для дальнейшего ухудшения ситуации с энергетикой и экономикой.
Можно конечно протянуть газ,поставить старлинк, но держать собственную клинику или хлепопекарню, когда это все ляжет к чертям собачьим?
У нас многие люди в частных разговорах с смущенной усмешкой намекают, что нас "просто выживают отсюда"..
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 23:58

Господар Вельзевула и это еще нам не обстреливают водоснабжение и стоки.

Аналогичная ситуация на оккупированых территориях: вода по графику, ещё какая-то хрень
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 00:05

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

  Wirująświatła написав:не знаю как у кого у нас в жк за буржуйку соседи нос откусят. Бывает кто то припаркуется криво и уже накидываются в чате боевые псы.

А как они узнают, что есть буржуйка? Это ж не рамный генератор, который тарахтит на километр вокруг (кстати, если кто не знает, пока военное время, госограничения на шум в квартире сняты. Главное, чтобы он не на русском языке был). Да и аккуратно разводить дома печки не запрещено, хотя на туристких мультитопливных горелках и пишут "for outdoor use". Моя знакомая последние месяцы только на такой в квартире в многоэтажке и готовит.
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 00:15

  Andrey2512 написав:Господар Вельзевула и это еще нам не обстреливают водоснабжение и стоки.
Аналогичная ситуация на оккупированых территориях: вода по графику, ещё какая-то хрень


Угу, сделать города непридатными к жизни нетяжело, села -поселки еще будут как-то чахнуть.
Вопрос- зачем?Они все считай в городах работали. Когда ляжет экономика, просто не будет смысла тут жить- просто проедать заначку-тупо и скучно.
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 00:20

  moveton написав:А как они узнают, что есть буржуйка? Это ж не рамный генератор, который тарахтит на километр вокруг (кстати, если кто не знает, пока военное время, госограничения на шум в квартире сняты. Главное, чтобы он не на русском языке был). Да и аккуратно разводить дома печки не запрещено, хотя на туристких мультитопливных горелках и пишут "for outdoor use". Моя знакомая последние месяцы только на такой в квартире в многоэтажке и готовит.


О боже.
Во первых с буржуйки торчит труба, которая смердит едким дымом.
Во вторых ограничения на шум,а не на установку генератора в квартире- там по пожарным нормам его априори нельзя.
За печки- на тихаря делают, но нужно что бы параноики не узнали. Я вон теще вообще баллон с плитой затянул на 10 этаж долбанной новостройки на электричестве, новый,хороший но все же.
Узнают- сожрут :mrgreen:
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 00:35

  moveton написав:
  Wirująświatła написав:не знаю как у кого у нас в жк за буржуйку соседи нос откусят. Бывает кто то припаркуется криво и уже накидываются в чате боевые псы.

А как они узнают, что есть буржуйка? Это ж не рамный генератор, который тарахтит на километр вокруг (кстати, если кто не знает, пока военное время, госограничения на шум в квартире сняты. Главное, чтобы он не на русском языке был). Да и аккуратно разводить дома печки не запрещено, хотя на туристких мультитопливных горелках и пишут "for outdoor use". Моя знакомая последние месяцы только на такой в квартире в многоэтажке и готовит.

Пока догадки. Труба будет вонять соседям сверху. Разве что последний этаж там вонять вроде некому. Параноики начнут вызывать пожарных и полицию. У нас полицию вызывают за цветы (розы) которые не нравятся жителям первых этажей. За буржуйку наверное спецназ позовут. Если находятся те кто по камерам выслеживает кто как мусор сортирует (не дай бог кинуть картон в стекло). Короче враг не пройдет. Его мгновенно захейтят активисты моего ЖК
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 00:36

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

  Господар Вельзевула написав:Во первых с буржуйки торчит труба, которая смердит едким дымом

Не без этого. Но не менее вонючие цигарки шмалить даже в квартире не запрещено. И пофиг, что оно к соседям проходит и через вентиляцию и пожарный люк. А жаль.

  Господар Вельзевула написав:ограничения на шум,а не на установку генератора в квартире- там по пожарным нормам его априори нельзя.

Это разное. Есть пожарные нормы, по которым генератор, вроде как, ставить в квартире нельзя. Хотя я пока нигде не видел точной формулировки этих норм. Подозреваю, что не совсем уж они абсолютно запрещающие. Во всяком случае в Одессе куче офисов в квартирах это 30 лет, как не мешало пользоваться генераторами на балконах. А есть ещё нормы на шум в жилом доме. В мирное время именно они были камнем преткновения. Поэтому обычно генератор выключали в около 18 часов.
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 00:40

Генераторы есть тихие. Они похожи на большой чемодан инверторный что ли. Реально тихие.
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 00:43

  Wirująświatła написав:Генераторы есть тихие. Они похожи на большой чемодан инверторный что ли. Реально тихие.

Да, я знаю. Типа "кемпинговые". Хотя почему-то в офисах 10-20 лет назад я такие не встречал.
