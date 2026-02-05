Додано: П'ят 06 лют, 2026 00:36

Господар Вельзевула написав: Во первых с буржуйки торчит труба, которая смердит едким дымом

Господар Вельзевула написав: ограничения на шум,а не на установку генератора в квартире- там по пожарным нормам его априори нельзя.

Не без этого. Но не менее вонючие цигарки шмалить даже в квартире не запрещено. И пофиг, что оно к соседям проходит и через вентиляцию и пожарный люк. А жаль.Это разное. Есть пожарные нормы, по которым генератор, вроде как, ставить в квартире нельзя. Хотя я пока нигде не видел точной формулировки этих норм. Подозреваю, что не совсем уж они абсолютно запрещающие. Во всяком случае в Одессе куче офисов в квартирах это 30 лет, как не мешало пользоваться генераторами на балконах. А есть ещё нормы на шум в жилом доме. В мирное время именно они были камнем преткновения. Поэтому обычно генератор выключали в около 18 часов.