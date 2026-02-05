не знаю как у кого у нас в жк за буржуйку соседи нос откусят. Бывает кто то припаркуется криво и уже накидываются в чате боевые псы.
Додано: Чет 05 лют, 2026 22:55
Додано: Чет 05 лют, 2026 23:52
Не хотел нагнетать, но солидарен. "Буржуйку" поставил осенью 2022.Про опыт Еревана тоже тогда и прочитал. Про проблемы с топливом пару раз намекал- ну не смогут эти мародеры не воспользоваться таким моментом..
Я вложил немало в бекапы, но вижу как неизбежные огрехи (по сравнению с централизованной системой), так и широчайшее поприще для дальнейшего ухудшения ситуации с энергетикой и экономикой.
Можно конечно протянуть газ,поставить старлинк, но держать собственную клинику или хлепопекарню, когда это все ляжет к чертям собачьим?
У нас многие люди в частных разговорах с смущенной усмешкой намекают, что нас "просто выживают отсюда"..
Додано: Чет 05 лют, 2026 23:58
Господар Вельзевула и это еще нам не обстреливают водоснабжение и стоки.
Аналогичная ситуация на оккупированых территориях: вода по графику, ещё какая-то хрень
Додано: П'ят 06 лют, 2026 00:05
А как они узнают, что есть буржуйка? Это ж не рамный генератор, который тарахтит на километр вокруг (кстати, если кто не знает, пока военное время, госограничения на шум в квартире сняты. Главное, чтобы он не на русском языке был). Да и аккуратно разводить дома печки не запрещено, хотя на туристких мультитопливных горелках и пишут "for outdoor use". Моя знакомая последние месяцы только на такой в квартире в многоэтажке и готовит.
Додано: П'ят 06 лют, 2026 00:15
Угу, сделать города непридатными к жизни нетяжело, села -поселки еще будут как-то чахнуть.
Вопрос- зачем?Они все считай в городах работали. Когда ляжет экономика, просто не будет смысла тут жить- просто проедать заначку-тупо и скучно.
Додано: П'ят 06 лют, 2026 00:20
О боже.
Во первых с буржуйки торчит труба, которая смердит едким дымом.
Во вторых ограничения на шум,а не на установку генератора в квартире- там по пожарным нормам его априори нельзя.
За печки- на тихаря делают, но нужно что бы параноики не узнали. Я вон теще вообще баллон с плитой затянул на 10 этаж долбанной новостройки на электричестве, новый,хороший но все же.
Узнают- сожрут
Додано: П'ят 06 лют, 2026 00:35
Пока догадки. Труба будет вонять соседям сверху. Разве что последний этаж там вонять вроде некому. Параноики начнут вызывать пожарных и полицию. У нас полицию вызывают за цветы (розы) которые не нравятся жителям первых этажей. За буржуйку наверное спецназ позовут. Если находятся те кто по камерам выслеживает кто как мусор сортирует (не дай бог кинуть картон в стекло). Короче враг не пройдет. Его мгновенно захейтят активисты моего ЖК
Додано: П'ят 06 лют, 2026 00:36
Не без этого. Но не менее вонючие цигарки шмалить даже в квартире не запрещено. И пофиг, что оно к соседям проходит и через вентиляцию и пожарный люк. А жаль.
Это разное. Есть пожарные нормы, по которым генератор, вроде как, ставить в квартире нельзя. Хотя я пока нигде не видел точной формулировки этих норм. Подозреваю, что не совсем уж они абсолютно запрещающие. Во всяком случае в Одессе куче офисов в квартирах это 30 лет, как не мешало пользоваться генераторами на балконах. А есть ещё нормы на шум в жилом доме. В мирное время именно они были камнем преткновения. Поэтому обычно генератор выключали в около 18 часов.
Додано: П'ят 06 лют, 2026 00:40
Генераторы есть тихие. Они похожи на большой чемодан инверторный что ли. Реально тихие.
Додано: П'ят 06 лют, 2026 00:43
