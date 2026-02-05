Я канєш не мріяв, що для абирвалга існує такий термін моєї служби, після якого він би сказав «нє, ну ти чувак вже так довго ризикував життям заради мене, дякую тобі, тепер вже ти відпочивай а піду я», але щоб так нагло вимагати від інших служити все життя, а самому навіть не збиратись!
А де я візьму зброю?
Тобто проблема лише в тому, що ти не знаєш де навчитись бути потрібним армії?? 1. Взяти лопату і починати вчитись копати. Це основа війни 2. Піти на курси дронщиків. Цивільні. Вони є. Треба адреса?? 3. Є і курси зі стрілецькою зброєю, але вони тобі не треба .
Тобто у тебе є бажання, але ти не знав де підготуватись?
Відслужив в тилу
Ну авіація дійсно стоїть в тилу, але ж бойові завдання поблизу ЛБЗ або на ній. Тобто ти вимагаєш щоб тебе не просто захищали інші замість тебе самого, а саме там де ти скажеш і на тих посадах, де ти вкажеш?? Шапку головного ТЦК-ника (кого треба мобілізувати в першу чергу замість тебе) ти вже натягнув. Тепер шапка головкома? Ти будеш визначати які посади треба в ЗСУ , які не треба (я так розумію не треба всі крім штурмовиків, абирвалг всіх туди записує) ?
Рубрика: «ходять по місту накачані, гарні, бики!! Їх би в посадку , але вони точно ж під бронею! А я? Піду випʼю жменю заспокійливого! «
Російська ракета вивела з ладу Київську ТЕЦ — під водою. Українські водолази пролізли через затоплену шахту, закопану під Дніпром, і вручну залатали тріщини, пише Громадське.
15 січня інженери ТЕЦ показали водолазам ескіз.
Колодязь вів до квадратної бетонної шахти, яка використовується для охолодження механізмів на ТЕЦ, довжиною в кількасот метрів, під землею, нижче рівня річки.
Шахта була настільки вузькою, що пройти міг тільки один чоловік. Прилетіла ракета, і через сейсмічний рух ґрунту з’явилася павутина тріщин на 30 метрів. Через ці тріщини вода почала підтоплювати станцію.
Керівник команди водолазів Андрій Власенко працює з 2009 року, 2000 годин спусків під воду. Але ніколи не лагодив під водою ТЕЦ.
Андрій: «Ми накладали технічні шви. Забивали щілини спеціальними накладками — молотком і зубилом. Ніхто до нас цього не робив. Ми були, як космонавти, які вперше вийшли у відкритий космос».
ТЕЦ пропрацювала б ще десятки років, якби не війна.
Це робота підвищеної складності. Не можна було подавати сигналів через мотузку. Армована конструкція шахти не дозволяла використовувати гідроакустичний зв’язок. Температура води була +2°C, повітря — 12-15°C морозу. Коли піднявся з дна мул — зникла видимість. Часто ламалися насоси.
Андрій: «Найбільше заважали тривоги. Нас попередили: якщо щось летить, то це на нас. Тому щоразу нам доводилося підіймати водолаза, відходити у сховище ТЕЦ».
5 водолазів чергувалися. Роботи тривали по 10-11 годин на день. Кожне занурення було 40-60 хвилин, двічі на день. Поруч літав робот, який передавав відео в прямому ефірі, щоб команда на поверхні могла контролювати обладнання, навантаження та дихання.
Через 6 днів вода перестала підтоплювати приміщення ТЕЦ.
«Ми забезпечили безперервну фільтрацію подання води. Але це тимчасовий ремонт, треба провести капітальний, коли стане тепліше», — сказав Андрій.
22 січня водолази отримали державні нагороди. Андрій дізнався про свій орден, коли йшов з шаурмою. «Я був шокований. Але шаурму доїв».
Чогось я тобі не вірю. Від слова зовсім. Ти тут чого тільки не писав, і роками доводив, що не маєш воювати взагалі, потім писав, що ти ТЦКшник. І до чого тут ремонтники, теж незрозуміло, мова про силовиків.
В тилу сотні тисяч силовиків. Їх зараз і 5-ї частини не треба стільки. Менти он ніхто не воював і мають УБД, всі заброньовані, стандартна практика, їдуть на 1 день і отримують УБД. Щось у мене така підозра, що вони знову хотіли затримати невинну людину, і вигадали підозрюваного у замаху на депутата (може, звичайно, і правда, але дивно це звучить, таке можна навісити заднім числом на будь-кого), може, причепились знову до військового, а він і розізлився - здорові бики, не воюєте і людям проходу не даєте, і здали нерви?
https://videos.cnscdn.com/9/1/e/8/91e88 ... iginal.mp4 По-звірячому лупцюють лежачу людину! Кати! Людина не скоїла жодного кримінального злочину, а може, і взагалі навіть адмін. правопорушення не скоїла. Та і взагалі по закону ніхто не має права нікого бити. Це банда злочинців! До речі, Вже під десяток епілептиків ці нелюди, напевно, забили до смерті, чи потім кажуть, що то були епілептики не раз таке чув про Одесу. До того ж, ЗСУ, до яких віднесли ТЦК, за Конституцією не можуть бути застосовані проти власного народу. Як влада їх нацькувала на людей. то ця влада має за це відповісти! Хворих людей хапають і лупцюють замість того, щоб мобілізувати тренованих і підготовлених силовиків, молодих відставників, охоронців, офіцерів, биків з тилових частин і т.д.. які то заброньовані, то пенсіонери в 43. Сьогодні знов на Троєщині жах, менти ходять пачками по 50 чоловік, купа тачок муніципальної охорони, навіщо вони всі, злочиність майже на нулі, пристроївся ззаду, підслухав, мент каже "Якщо ми будемо автономією". Далі не почув, але думки не найкращі - це вони допускають, що ми тут будемо автономією рашки вже?
А показували ще, в Черкасах мітинг, побратими не вірять що той військовий міг застрелити 4-х ментів, каже, ні в якому вбивстві ніякого депутата його не підозрювали, вигадали, що наркоту збуває, а ті травки і наркотою не були. А що потім було, незроуміло, с тими ментами, що, напевно, УБД покупили чи на день поїхали, всі давно знають цю практику. Бо 90%, а в містах всі 100 ментів заброньовані, у Лють не можуть навіть 6000 набрати із 141 тис. ментів, це ганьба, навіть у 2 світову половина НКВДистів була відправлена на фронт.