Додано: П'ят 06 лют, 2026 01:04

Wirująświatła написав: moveton написав: Wirująświatła написав: не знаю как у кого у нас в жк за буржуйку соседи нос откусят. Бывает кто то припаркуется криво и уже накидываются в чате боевые псы. не знаю как у кого у нас в жк за буржуйку соседи нос откусят. Бывает кто то припаркуется криво и уже накидываются в чате боевые псы.

А как они узнают, что есть буржуйка? Это ж не рамный генератор, который тарахтит на километр вокруг (кстати, если кто не знает, пока военное время, госограничения на шум в квартире сняты. Главное, чтобы он не на русском языке был). Да и аккуратно разводить дома печки не запрещено, хотя на туристких мультитопливных горелках и пишут "for outdoor use". Моя знакомая последние месяцы только на такой в квартире в многоэтажке и готовит. А как они узнают, что есть буржуйка? Это ж не рамный генератор, который тарахтит на километр вокруг (кстати, если кто не знает, пока военное время, госограничения на шум в квартире сняты. Главное, чтобы он не на русском языке был). Да и аккуратно разводить дома печки не запрещено, хотя на туристких мультитопливных горелках и пишут "for outdoor use". Моя знакомая последние месяцы только на такой в квартире в многоэтажке и готовит.

Пока догадки. Труба будет вонять соседям сверху. Разве что последний этаж там вонять вроде некому. Параноики начнут вызывать пожарных и полицию. У нас полицию вызывают за цветы (розы) которые не нравятся жителям первых этажей. За буржуйку наверное спецназ позовут. Если находятся те кто по камерам выслеживает кто как мусор сортирует (не дай бог кинуть картон в стекло). Короче враг не пройдет. Его мгновенно захейтят активисты моего ЖК Пока догадки. Труба будет вонять соседям сверху. Разве что последний этаж там вонять вроде некому. Параноики начнут вызывать пожарных и полицию. У нас полицию вызывают за цветы (розы) которые не нравятся жителям первых этажей. За буржуйку наверное спецназ позовут. Если находятся те кто по камерам выслеживает кто как мусор сортирует (не дай бог кинуть картон в стекло). Короче враг не пройдет. Его мгновенно захейтят активисты моего ЖК

эти активисты на самом деле святые люди. единственные, кто мешает превращению всего вокруг в обычный свинарник.буржуйка это не такая простая штука, как кажется. там куча нюансов— топливо, конструкция, дымоход, пожарная безопасность и так далее. то, что лепится в гаражах криворукими умельцами, я бы сильно не рассчитывал ставить в жилые помещения. за это набьют морду и правильно сделаюттем более, не на последний этаж. это бред.знания о хорошем печном отоплении утрачены в могилах мастеров прошлых столетийу нелегальных высоток войцеховского с твердотопливными котельными появились внезапные преимуществатам может и свет не отключают, ибо по документам его и не подключали