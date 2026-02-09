|
Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Нед 08 лют, 2026 19:25
Wirująświatła написав: Господар Вельзевула написав:
Жизнь иронична, и с ростом возможностей растут как запросы так и границы уверенности.
эти все расчёты до ... У мамы бывшей гос.служащей была высокая пенсия. Что сулило ей безбедную старость. Но умерла не то от ковида, не то от прививки от ковида. После у отца нашли онкологию, лечение = 1к грн в день (при его пенсии в 3,6к). Мамы уже нет, лечение оплачиваю я и в этот момент широкомасштабная. Русня в Буче, Ирпень под прямыми обстрелами. Всех моих арендаторов как ветром сдуло. Вот как что то планировать?
Господар Вельзевула написав:
Короче, если кто еще будет спрашивать что я тут делаю-ответ, бидный я, ляма нет- приходится терпеть
в общении с вами признаю что я голодранец. Только сегодня после 3/19 решил докупить на 150уе акумов для котла чтобы на 30 часов хотя бы хватало
по отоплению такая хрень, не получится включать на пару часов и выключать для экономии заряда. Квартира остывает до +16 за 2 часа. Прогревается до +20 - 4 часа. При прогреве расход газа как не в себя. Короче отопление должно работать 24/7. Кстати живу один на целый этаж. Получается отапливаю и квартиры соседей. Выехало реально много. До половины ЖК.
Да все мы тут голодранцы, у одного Бетона лям вроде есть, он говорил
Безусловно, могут быть форсмажоры, но я просто взял базовый набор потребности. Смерть в данном раскладе благо, так как снижает уровень необходимых средств, а вот болезнь-напротив, повышает расходы и платить придется из-за страха смерти..
Примите соболезнования по родителям. Сам похоронил за полгода до полномасштабки-отца, за неделю-мать. Господь их вовремя убрал, хоть под ракетами не жили и за меня не переживали. Господь- это собирательное именование либо судьбы либо демиурга, хз, я агностик.
Выехало из-за отключений света и отопления, с января?
Додано: Нед 08 лют, 2026 19:29
Господар Вельзевула написав:
Выехало из-за отключений света и отопления, с января?
сложно сказать, вижу по чистому парадному что живу я сам. С соседями не общаюсь, не было повода. А без повода не умею и не люблю.
детектед странная адаптивность. 15 часов блекаута переношу вообще нормик. почти не замечаю. А 21ч всё, перебор. Приходится на оставшиеся 3 часа планировать слишком много действий.
Додано: Нед 08 лют, 2026 20:00
Wirująświatła написав:
детектед странная адаптивность. 15 часов блекаута переношу вообще нормик. почти не замечаю. А 21ч всё, перебор. Приходится на оставшиеся 3 часа планировать слишком много действий.
Вы можете все-таки поставить инвертор и батарею, но если вдруг (мало-ли) летом отключения временно поутихнут, то тогда купить по разумной цене, и сразу инверторный генератор на 2кВт. Если этаж низкий (опять этажность, высота- главное проклятие автономности)- то можно спускать его вниз (17кг), ставить на 5 метров от фасада, предварительно выбросив переноску с окна- и заряжать батарею.
Если бы соседи были нормальные, то можно было бы на открытой площадке этажа или балконе, если таковые имеются.
Додано: Нед 08 лют, 2026 20:54
Господар Вельзевула написав:
Вы можете все-таки поставить инвертор и батарею
от меня в 400м пункт незламности круглосуточный. Там можно оставлять батарею на ночь или на целый день (с зарядным). Таким образом критично их вес и размер. Поэтому мне лучше 5 маленьких (1квт) lifepo4 чем одна большая. Маленькую принес незаметно, и никто не скажет что она много энергии тянет, по размеру она в 3р меньше экофлоу.
Кроме того у меня есть ещё квартиры, маленькие легче между ними перемещать.
Генератор это прямо под окнами соседей (50см) или на газоне или на парковке . В теории Гену можно запустить чуть дальше от дома, тут в 30 метрах есть скверик с альтанкой и скамейками. С целью подзарядки акумов, но это надо рядом с ними находиться, слишком жирный комплект по деньгам, чтобы без присмотра оставлять.
17кг ещё норм, у меня самокат 19,5 весит. Сдерживает то что гена нужен только зимой. Летом без котла мне моих акумов на 5 дней хватит. В 2022 я обновил всю технику (телефоны, планшеты, ноутбук) их акумы ещё пока норм держат.
Додано: Пон 09 лют, 2026 14:14
Господар Вельзевула написав:
сразу инверторный генератор на 2кВт
У меня жена ругается, говорит гена уже перебор.
Мы и станцию купили месяц назад, с 22 года терпели, а тут нервы сдали, когда свет на 2-3 часа в сутки
Додано: Пон 09 лют, 2026 16:46
Господар Вельзевула написав: Wirująświatła написав:
детектед странная адаптивность. 15 часов блекаута переношу вообще нормик. почти не замечаю. А 21ч всё, перебор. Приходится на оставшиеся 3 часа планировать слишком много действий.
Вы можете все-таки поставить инвертор и батарею, но если вдруг (мало-ли) летом отключения временно поутихнут, то тогда купить по разумной цене, и сразу инверторный генератор на 2кВт. Если этаж низкий (опять этажность, высота- главное проклятие автономности)- то можно спускать его вниз (17кг), ставить на 5 метров от фасада, предварительно выбросив переноску с окна- и заряжать батарею.
Если бы соседи были нормальные, то можно было бы на открытой площадке этажа или балконе,
если таковые имеются.
нельза такое , типа "я только на пол шишки" , может сгореть дом
Додано: Пон 09 лют, 2026 18:51
Додано: Пон 09 лют, 2026 19:06
Wirująświatła написав:
Ну хоть для местных зачем этот хайп уже не в первый раз повторять? Как выглядит, когда все АЭС действительно прекращают генерацию, мы видели в ноябре 2022. Или это про него новость?
Додано: Пон 09 лют, 2026 19:08
moveton написав:
Ну хоть для местных зачем этот хайп уже не в первый раз повторять?
для истории. Или вы хотите найти на ветке с 5ю людьми какой то секретный инсайд?
moveton написав:
Или это про него новость?
новость про то как противоречиво разные сми оценивали февральское снижение Генерации АЭС от полного пздеца до небольшого снижения мошности.
Faceless написав:
Мова про середнє споживання. От і візьміть споживання за місяць і легко можна зрозуміти середнє. Якби то було 2кВт, квартира за місяць споживала б по півтори тисячі кВт*год
кстати интересное наблюдение. Думалось мне что январские отключения снизят счёт на э.э. хотя бы на 30%. Нит. Потребление как будто отключений не было. Ну может там какие то минус 10квт которые каждый месяц гуляют туда/сюда. Посмотрим по февралю. В субботу был антирекорд 3/21.
"Як так?"@
Faceless написав:
тому просять людей зубри налаштувати на відтермінування ввімкнення і захарчовувати не все одразу, а дати хоч 15 хв паузу
особенно когда подают э.э. на 1 час после 7 часового блекаута. Любая пауза выглядит как издёвка
в Ирпене уже какой то день в подряд лежит моб.интернет. Пишут что проблема глобальная. Операторы не могут запитать вышки генераторами. Соответственно под ударом те кто использует его для работы. Например несколько дней назад я не смог пополнить карту котобанка в терминалах. Сами терминалы работают, а связь нет. Думаю такая же беда у таксистов и доставщиков еды.
2е наблюдение пункт незламности который недалеко от меня. Работает круглосуточно. Был там 3 раза (заряжал акумы), но людей кроме администрации не видел.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 09 лют, 2026 19:31, всього редагувалось 1 раз.
а взимку жити в нярошці (гібрид кухні і спальні: окреме приміщення на 12-15 м^2 , де є диван, плита та холодильник)
Дюрі-бачі написав: Господар Вельзевула написав:
Пардон, я про площадь квадратов 200 как у меня и про дом. Квартиры меня интересовали лишь как инвестиция, но слава Богу- пронесло.
Я вибачаюсь, а навіщо отоплювати весь будинок? От в Закарпатті існує древня традиція: побудувати хату більшу, ніж в сусіда (хоча б на 300-400 м^2), а взимку жити в нярошці (гібрид кухні і спальні: окреме приміщення на 12-15 м^2 , де є диван, плита та холодильник)
Hotab написав:
Особисто у мене з 10-кою (кВтгод) стало впевненіше набагато. По суті повністю автономна доба майже без обмежень себе. Лише бойлер і ТП в санвузлі чекає появи мережі, все решта працює як завжди.
В кожного свої потреби. До цієї зими мені хватало портативки на 0.7 кВт*год. для компа та освітлення. Тепер докупив ще на 2, іноді вмикаю холодильник і мікрохвильовку.
і ці люди забороняють колупатися в носі (жити в кавалірці)
