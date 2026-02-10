|
Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Вів 10 лют, 2026 16:59
Wirująświatła написав: flyman написав:
поки що для ноута та роутера вистачає куплених два роки тому 2 х 9А*г 12В в режимі 3 год є е.е. 6 год. нема; а для 2 год є е.е
Как узнать, сколько ватт тянет ноутбук
Определить потребление электроэнергии можно несколькими способами. Самый простой — это посмотреть на блок питания. На нем должна быть наклейка с данными. Если на наклейке указано 19 В и 3,42 A, то мощность ноутбука составляет 19 * 3,42 ≈ 65 Вт.
Ну ок на 3 часа ноута хватит. А если 21ч нет э.э. как на прошлой неделе?
Каким током ты заряжаешь свой 2 х 9А*г 12В? У меня lifepo4 такой же ёмкости током 10А заряжаются 1 час. То есть чтобы зарядить 2 шт за 1 час ставлю каждый на отдельную
10А заарядку. уточни у тебя lifepo4 или свинцовые? Если свинцовые их ток зарядки 0,1с то есть 2А если параллельно или 1А если последовательно. И за 3 часа они зарядится на 30% что делает твою схему полностью нерабочей.
Схема робоча.
Заряд 2A 12В.
Розряд в залежності від того, наскільки заряджено батарею ноутбука, якщо 100%, то 0.5А, якщо 50% то 1А, якщо 10% то 1.5А.
То що заражаєцця за 2 год, розряжається теж за дві години, плюс паузи на каву/чай, плюс початковий заряд ноутбука.
- Повідомлень: 42301
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1628 раз.
- Подякували: 2876 раз.
Додано: Вів 10 лют, 2026 17:01
Striker написав: flyman написав:
приходилось ще вночі в ті 2 год, коли була е.е вставати та вмикати/вимикату підзарядку
Та купіть собі розумну wifi розетку з Алі за 150 грн, ваш бюджет сильно не постраждає (на пару морквинок і яблук менше з'їсте, не схуднете). Тільки не зрозумів навіщо вставати щось вмикати, якщо при подачі е/е зарядка сама має вмикатися.
при відсутності е.е. не буде споживати саме зарядне від АКБ
- Повідомлень: 42301
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1628 раз.
- Подякували: 2876 раз.
