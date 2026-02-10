|
Чи можна оформити закордонний паспорт без «Резерв+» —...
Додано: Вів 10 лют, 2026 07:07
Пропонуємо до обговорення:
Військовозобов’язані громадяни України, які перебувають за межами країни, можуть оформити закордонний паспорт без повернення в Україну. Водночас для цієї категорії передбачена обов’язкова умова, пов’язана з військовим обліком.
Дивися повний текст Чи можна оформити закордонний паспорт без «Резерв+» — пояснення адвоката
Додано: Вів 10 лют, 2026 07:08
Саме тому не потрібен застосунок "Резерв+", працівники ДП Документ перевіряють в "Оберіг", тому адвокат відверто бреше.
Додано: Вів 10 лют, 2026 14:00
Ну мало ли что процедура требует
Они часто странные бывают. Может уже и обязательно, чтобы был смартфон и в нём Резерв+. Логина гражданина в том Резерв+ никто же не просит. Главное, чтобы [костюмчик сидел] приложение стояло
Додано: Вів 10 лют, 2026 14:37
"Якщо дані відсутні, їх вноситимуть автоматично та, відповідно, чоловіків братимуть на облік із формуванням військово-облікового документа в електронній формі"
А на основании чего (каких документов?) мужчин будут брать на учёт?
Какое звание (военную специальность) присвоят?
Если "Тепер чоловікам не потрібно фізично пред’являти військово-обліковий документ для оформлення паспорта громадянина України або паспорта для виїзду за кордон"
Додано: Вів 10 лют, 2026 17:09
Victor8 написав:
А на основании чего (каких документов?) мужчин будут брать на учёт?
Какое звание (военную специальность) присвоят?
Если "Тепер чоловікам не потрібно фізично пред’являти військово-обліковий документ для оформлення паспорта громадянина України або паспорта для виїзду за кордон"
Тут не вижу вопроса. Хоть на основе паспорта, за которым он пришёл. Сам этот паспорт для оформления военника не требует (как год назад получавший говорю). Это только недавно придумали, что для получения этого паспорта нужно ещё и военником помахать. Для стимулирования постановки на учёт. Специальность присвоят от балды. Кого-то волнует какая она написана? У меня в военнике абстрактное "ВВС наземные", а в Обериге при этом "дiловод".
