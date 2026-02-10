|
Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Вів 10 лют, 2026 22:08
Hotab написав:Бетон
Там оператор проєктує, монтує, обслуговує і гарантує, що інфраструктура витримає реальне споживання людей
Ти як людина з інженерною освітою і досвідом в сфері будівництва маєш знати, що «реальне споживання», яке закладають в проект - це не на випадок що люди добу без світла і
їм дають потім на 2 години. Це ненормальне споживання і на нього мережі не розраховують.
согласен , а шо ДТЕК за 4 года сделал с сетями?
Vadim_
Повідомлень: 4653
З нами з: 23.05.14
- Подякував: 645 раз.
- Подякували: 529 раз.
Додано: Вів 10 лют, 2026 22:19
moveton написав: smdtranz написав:
обычная зарядка, которая ориентируется на напряжение на собственном выходе и ток, про диод не узнает.
в приведенной вами схеме как раз и стоит диод для этих целей, отсечь обратный ток
Ну и славно. Значит и у flyman
уже стоит.
Зарядка із стабільним струмом та розгоном до 14.5В, і потім плавним спуском до 13.5, діод не прокатить
Шоткі стоять на живленні роутера, щоб живати або від AC/DC адаптера, або повербанка
flyman
Повідомлень: 42303
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1628 раз.
- Подякували: 2876 раз.
Додано: Вів 10 лют, 2026 22:26
kingkongovets написав:
а заправляти, а обслуговувати?
це якесь "швидкогроші", але з генераторами
flyman
Повідомлень: 42303
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1628 раз.
- Подякували: 2876 раз.
|