moveton написав: Я отлично понимаю желание, чтобы мастер конкретно ткнул в магазине что покупать, но также понимаю, что это знание тоже должно оплачиваться. И зачастую это знание гораздо дороже "работы". Но можно, конечно, и следовать советам бесплатного робота, который с удовольствием нафантазирует что угодно. Как говорил ещё М.М.: "Можно ли лечиться бесплатно" - "Можно, если вас не интересует результат".

moveton написав: В оригинале было "1500 + работа". Работа, видимо, 850? А ещё 1000 прокатило? Не вижу, почему ему не прокатить и в моём сценарии. Что до остального, то был бы роботом, были бы те же три визита, только уже два раза с работой по 850 (один раз установка негодного, второй раз годного). И ещё вопрос что с тем котлом бы от прогорания случилось. Возможно, что заменой за 850 на правильный уже бы не ограничилось.

moveton написав: Я отлично понимаю желание, чтобы мастер конкретно ткнул в магазине что покупать, но также понимаю, что это знание тоже должно оплачиваться. И зачастую это знание гораздо дороже "работы". Я отлично понимаю желание, чтобы мастер конкретно ткнул в магазине что покупать, но также понимаю, что это знание тоже должно оплачиваться. И зачастую это знание гораздо дороже "работы".

что бы мне не прописал врач я проверяю этот препарат в интернете, отзывы эффективность, побочка. Слепое доверие "заплатил значит вылечат" инфантильное. У меня есть кейсы когда 3 врача ставили одному и тому же человеку 3 разных диагноза, на лечение ушло тысячи уе а умер он от 4го диагноза, который никто не заметил, хотя все признаки были. Достаточно было несколько копеечных анализов (до 3 тыс грн)нет. Я консультировался с иишкий по поводу апгрейда самоката, кидал ей кейсы с форума, на форумах писали что всё отлично, иишка некоторые кейсы категорически забраковала, просто написала не делай этого и подробно объяснила почему. По другим кейсам предложила увеличить емкость конденсаторов, заменить силовые провода и добавить на плюс 40А предохранитель.в отличии от мастера иишка может 300 раз обосновать свои ответы, дать расчёты, таблицы, найти datasheet, отзывы в т.ч. англоязычные. Ни один мастер этого делать не будет. У каждого мастера есть свой объём знаний/опыта И ВРЕМЯ которое он готов на тебя потратить. Грубо говоря за ликбез ценник станет х2 и всё равно качество информации не сравнится с иишкой.котлеты от мух. знания мастера и так оплачиваются (500 грн/визит). Чтобы заменить запальник нужно открутить 6 болтов. Эта работа сама по себе не стоит 850 грн. Значит большая часть этой суммы оплата за знания. За визит в магазин я бы ему доплатил те же 500. Но такого предложения не поступало. Видимо он знал что этих запальников там нет и так он 2е 500 не заработает. А продавец клялся что сейчас все ставят только алюминиевые и они полностью взаимозаменяемые со стальными (иначе я бы не купил).