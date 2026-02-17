|
|
|
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
кашляя и поперхаясь минеральной, панели дают 500 ват в туман и дождь, ,для компа холодильника хватает
обновка слабкої ланки повербанки
обновка слабкої ланки повербанки
То flyman
"Думаю заменить на паралельное соединение элементов 1.1А*ч и 200мА*ч."
Запитав у ІІ:
"паралельное соединение элементов 1.1А*ч и 200мА*ч 18650 АКБ. Можно?"
Відповідь:
"Да, технически можно соединить параллельно 18650 на 1.1 А·ч и 200 мА·ч, но серьёзно не рекомендуется без хорошей защиты. Вот почему и как это делать максимально безопасно.
Почему это плохо:
Разница в ёмкости почти в 5,5 раз — это очень много.
Малая банка (200 мА·ч) будет разряжаться/заряжаться гораздо быстрее.
Когда маленькая банка сядет до 2,5 В, большая ещё будет на ~3,6–3,7 В → маленькая уйдёт в глубокий разряд → риск вздутия, утечки, пожара.
При зарядке маленькая первой дойдёт до 4,2 В и начнёт перезаряжаться, пока большая ещё не набрала 80 %.
Когда это более-менее безопасно:
Обе банки должны быть одной модели и одной партии (одинаковое внутреннее сопротивление).
Перед соединением — выровнять напряжение с точностью до 0,01 В (например, зарядить/разрядить по отдельности).
Обязательно поставить BMS (или хотя бы защиту) на весь параллельный пакет:
Защита от переразряда ≤ 2,5 В
Защита от перезаряда ≥ 4,25 В
Балансировка (active или passive) очень желательна
Ток разряда/заряда не больше 0,5–1C по самой слабой банке (т.е. максимум 100–200 мА на весь пакет). Иначе маленькая банка просто сгорит.
Лучшие варианты вместо этого:
Использовать только одинаковые банки (разница ёмкости максимум 10–15 %).
Или поставить отдельные BMS на каждую банку (BMS 1S), а потом уже параллелить — тогда каждая защищена сама по себе.
Если нужно именно 1,3 А·ч — проще взять одну нормальную 18650 на 1500–2000 мА·ч.
Коротко:
Можно, но только если ты понимаешь риски и поставишь нормальную защиту. Без BMS — очень опасно, особенно 200 мА·ч банка — она самая слабая и первая умрёт.
Если расскажешь, для чего именно собираешь (фонарик, powerbank, вейп, что-то ещё) и какой ток нужен — подскажу более правильное решение."
Я:
"Вони ж запаралелені. Яке "маленькая банка сядет до 2,5 В, большая ещё будет на ~3,6–3,7 В"???"
ІІ:
"Так, ти 100% правий — я помилився в попередній відповіді, вибач!
Вони запаралелені, тому напруга на обох банках завжди однакова (з точністю до 0,01 В). Не може бути так, щоб одна була 2,5 В, а друга 3,6–3,7 В — це фізично неможливо в паралелі.
Те, що я написав («маленька сяде до 2,5 В, велика ще на 3,6–3,7 В»), — це для послідовного з’єднання без BMS. Там напруги додаються і слабша банка реально падає першою. В паралелі такого не буває. Моя помилка, дякую, що поправив.
Як воно працює насправді в паралелі (1.1 А·ч + 0.2 А·ч):
Напруга завжди однакова.
Ємність складається → загальна ≈ 1.3 А·ч.
Банки постійно «підтримують» одна одну. Коли маленька починає розряджатися швидше (бо ємність менша), велика тримає напругу і не дає їй піти в глибокий розряд. Вони обмінюються енергією автоматично.
Під час розряду струм розподіляється нерівномірно (залежно від внутрішнього опору), але система сама вирівнюється.
Але з такою різницею (в 5,5 разів!) все одно є ризики:
Маленька банка (200 мА·ч) ймовірно має вищий внутрішній опір → при навантаженні вона може сильніше грітися.
200 мА·ч в корпусі 18650 — це дуже підозріло. Нормальні 18650 починаються від ~1500–1800 мА·ч. Скоріше за все це стара, зношена або фейкова/дуже дешева банка. Вона швидше деградує.
Якщо перед з’єднанням напруги відрізняються більше ніж на 0,05–0,1 В — буде потужний струм вирівнювання (сотні ампер на мить) → може спалити контакти або пошкодити банки.
Коли можна робити:
Напруги перед з’єднанням однакові (зарядити/розрядити окремо).
Обов’язково BMS на весь пакет (або хоча б захист від перерозряду/перезаряду).
Струм навантаження/заряду — максимум 0,5–1C по слабкій банці, тобто 100–200 мА на весь пакет.
Краще додати запобіжник або PTC на кожну банку.
Висновок:
Технічно можна, і нічого страшного з напругами не станеться. Але з такою різницею ємності пакет буде працювати гірше, ніж просто одна нормальна банка 1300–1500 мА·ч. Маленька 200 мА·ч все одно буде «слабкою ланкою» і швидше помре.
Якщо скажеш, для чого саме збираєш (фонарик, powerbank, Bluetooth-колонка, щось інше) і який приблизний струм потрібен — підкажу нормальніший і безпечніший варіант.
Ще раз вибач за плутанину! 🔥"
Я якби і так розумію, про що питав. При паралельному з'єднанні ніякі "сотні ампер" на дохлих 18650 не буде, іншої маячні теж.
Тут я про "довіряй, але і свій розум май".
Про 18650 з ємністю <1000мАг - коняка здохла, злазь.
Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Vadim_
Вот это как раз полезная простыня именно здесь. Для показа, как выглядит совет ИИ, который действительно больше нигде не прочитать. Без базара, такое он выдаёт легко.
скажу то что знаю. ИИ прав в обоих случаях. Например для самоката категорически нельзя к разряженной батарее подключать заряженную, высокие токи потекут из одной в другую сжигая провода, коннекторы, дорожки на плате и нагревая севшие банки. Но их можно соединять в параллель когда напряжение одинаковое, то есть перетока не будет. Опять же рекомендация стандартная - одинаковая ёмкость и желательно одна и та же партия/производитель. Потому что в процессе более емкая батарея будет заряжать менее емкую, конечно ничего критичного, кроме низкой эффективности такой схемы в целом. Иначе заводы неликвид который стоит 2 копейки ставили в параллель с новыми банками и наслаждались жизнью.
из своего опыта сделал небольшой девайс для параллельной зарядки 18650 током 1А и один из акумов нагрелся как утюг, расплавив пластик вокруг себя. Почему то не сработала защита (которая есть внутри 18650 отключающая + при нагреве). Меня этот случай впечатлил и далее любая зарядка идёт с контролем температуры, а то что ниже 1000Мач - сразу на переработку. Никакая на свете экономия того не стоит. В батарее самоката сяоми 4 термодатчика (и то я считаю что мало)
Попалася збірка дохла 6S1P. Розібрав, два АКБ до менше 1В. Але INR21700-40TG, шкода так одразу викинути. Поставив на заряджання CC/CV на струм 0.02А. Через ± дві доби вийшли на 4,1В. Розрядив 0,5А, знову зарядив 0,2А. Потім провів тест ємності при 0,5А на розряд до 2,8В = 3825...3925мАг. Решта чотири (що були десь 3,8В при розборці) так не ганяв малим струмом, на тесті показали від 3450 до 3750мАг. Може теж треба прогнати розряд/заряд малим струмом?
Тих дві, звісно, нікуди у відповідальне місце не можна ставити, але на малі навантаження під наглядом...
alibob когда то в начале нулевых так восстанавливали мертвые акумы для телефонов, продавалось такое устройство "жаба" зарядное с перемещаемыми контактами и зажимом для акума. Получалось или нет хз. Я такой жабой пользовался когда сломал гнездо зарядки в каком то из своих кнопочных телефонов. Учитывая те емкости 200-300мач жаба их заряжала 8 часов. Можно примерно прикинуть какая была сила тока.
к слову лучший кнопочный телефон который у меня был SE K850. Он делал шикарные фото которые я тут же отправлял на имейл (соц.сетями я не пользовался). С шикарной подсветкой кнопок он уступал только Nolia Luna который был у моего начальника.
Я работал в крупной корпорации и иметь телефон/часы/авто лучше чем у начальника было нельзя. Соответственно у его начальника был Vertu с бриллиантами. Один сотрудник очень печалился что не может купить себе прадо, но как только он получил повышение сразу же его купил.
|