"Думаю заменить на паралельное соединение элементов 1.1А*ч и 200мА*ч."



Запитав у ІІ:

"паралельное соединение элементов 1.1А*ч и 200мА*ч 18650 АКБ. Можно?"



Відповідь:

"Да, технически можно соединить параллельно 18650 на 1.1 А·ч и 200 мА·ч, но серьёзно не рекомендуется без хорошей защиты. Вот почему и как это делать максимально безопасно.

Почему это плохо:

Разница в ёмкости почти в 5,5 раз — это очень много.

Малая банка (200 мА·ч) будет разряжаться/заряжаться гораздо быстрее.

Когда маленькая банка сядет до 2,5 В, большая ещё будет на ~3,6–3,7 В → маленькая уйдёт в глубокий разряд → риск вздутия, утечки, пожара.

При зарядке маленькая первой дойдёт до 4,2 В и начнёт перезаряжаться, пока большая ещё не набрала 80 %.

Когда это более-менее безопасно:

Обе банки должны быть одной модели и одной партии (одинаковое внутреннее сопротивление).

Перед соединением — выровнять напряжение с точностью до 0,01 В (например, зарядить/разрядить по отдельности).

Обязательно поставить BMS (или хотя бы защиту) на весь параллельный пакет:

Защита от переразряда ≤ 2,5 В

Защита от перезаряда ≥ 4,25 В

Балансировка (active или passive) очень желательна

Ток разряда/заряда не больше 0,5–1C по самой слабой банке (т.е. максимум 100–200 мА на весь пакет). Иначе маленькая банка просто сгорит.

Лучшие варианты вместо этого:

Использовать только одинаковые банки (разница ёмкости максимум 10–15 %).

Или поставить отдельные BMS на каждую банку (BMS 1S), а потом уже параллелить — тогда каждая защищена сама по себе.

Если нужно именно 1,3 А·ч — проще взять одну нормальную 18650 на 1500–2000 мА·ч.

Коротко:

Можно, но только если ты понимаешь риски и поставишь нормальную защиту. Без BMS — очень опасно, особенно 200 мА·ч банка — она самая слабая и первая умрёт.

Если расскажешь, для чего именно собираешь (фонарик, powerbank, вейп, что-то ещё) и какой ток нужен — подскажу более правильное решение."



Я:

"Вони ж запаралелені. Яке "маленькая банка сядет до 2,5 В, большая ещё будет на ~3,6–3,7 В"???"



ІІ:

"Так, ти 100% правий — я помилився в попередній відповіді, вибач!

Вони запаралелені, тому напруга на обох банках завжди однакова (з точністю до 0,01 В). Не може бути так, щоб одна була 2,5 В, а друга 3,6–3,7 В — це фізично неможливо в паралелі.

Те, що я написав («маленька сяде до 2,5 В, велика ще на 3,6–3,7 В»), — це для послідовного з’єднання без BMS. Там напруги додаються і слабша банка реально падає першою. В паралелі такого не буває. Моя помилка, дякую, що поправив.

Як воно працює насправді в паралелі (1.1 А·ч + 0.2 А·ч):

Напруга завжди однакова.

Ємність складається → загальна ≈ 1.3 А·ч.

Банки постійно «підтримують» одна одну. Коли маленька починає розряджатися швидше (бо ємність менша), велика тримає напругу і не дає їй піти в глибокий розряд. Вони обмінюються енергією автоматично.

Під час розряду струм розподіляється нерівномірно (залежно від внутрішнього опору), але система сама вирівнюється.

Але з такою різницею (в 5,5 разів!) все одно є ризики:

Маленька банка (200 мА·ч) ймовірно має вищий внутрішній опір → при навантаженні вона може сильніше грітися.

200 мА·ч в корпусі 18650 — це дуже підозріло. Нормальні 18650 починаються від ~1500–1800 мА·ч. Скоріше за все це стара, зношена або фейкова/дуже дешева банка. Вона швидше деградує.

Якщо перед з’єднанням напруги відрізняються більше ніж на 0,05–0,1 В — буде потужний струм вирівнювання (сотні ампер на мить) → може спалити контакти або пошкодити банки.

Коли можна робити:

Напруги перед з’єднанням однакові (зарядити/розрядити окремо).

Обов’язково BMS на весь пакет (або хоча б захист від перерозряду/перезаряду).

Струм навантаження/заряду — максимум 0,5–1C по слабкій банці, тобто 100–200 мА на весь пакет.

Краще додати запобіжник або PTC на кожну банку.

Висновок:

Технічно можна, і нічого страшного з напругами не станеться. Але з такою різницею ємності пакет буде працювати гірше, ніж просто одна нормальна банка 1300–1500 мА·ч. Маленька 200 мА·ч все одно буде «слабкою ланкою» і швидше помре.

Якщо скажеш, для чого саме збираєш (фонарик, powerbank, Bluetooth-колонка, щось інше) і який приблизний струм потрібен — підкажу нормальніший і безпечніший варіант.

Ще раз вибач за плутанину! 🔥"





Я якби і так розумію, про що питав. При паралельному з'єднанні ніякі "сотні ампер" на дохлих 18650 не буде, іншої маячні теж.



Тут я про "довіряй, але і свій розум май".



Про 18650 з ємністю <1000мАг - коняка здохла, злазь.