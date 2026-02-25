RSS
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Вів 24 лют, 2026 21:39

dimabarcuk840 а что по потреблению?
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Профіль
 
2
3
Сер 25 лют, 2026 05:48


Митсубиши Электрик именно Электрик так как Митсубиши иной это совсем иное


Це іноє називається Mitsubishi Heavy і є професійною технікою.
У Gree топовою лінійкою буде серія U-crown , де у девʼятки вага зовнішнього блоку 42-45 кг і високі заявлені коефіцієнти ефективності.
Орієнтуватись виключно на коефіцієнти я б автору питання не рекомендував. Кити вміють їх малювати зі стелі. Якщо коф високий, а блок 28 кг , то 99% звіздьож.
З іншого боку, топовий У-кроун коштує 1 кує, а звичайний інверторний 500 уо . Невідомо скільки з покращеними коефіцієнтами енергоефективності ця різниця в ціні буде відбиватись .
Hotab
Форумчанин року
 
Профіль
 
6
7
4
Форум:
