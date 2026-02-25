Митсубиши Электрик именно Электрик так как Митсубиши иной это совсем иное
Це іноє називається Mitsubishi Heavy і є професійною технікою.
У Gree топовою лінійкою буде серія U-crown , де у девʼятки вага зовнішнього блоку 42-45 кг і високі заявлені коефіцієнти ефективності.
Орієнтуватись виключно на коефіцієнти я б автору питання не рекомендував. Кити вміють їх малювати зі стелі. Якщо коф високий, а блок 28 кг , то 99% звіздьож.
З іншого боку, топовий У-кроун коштує 1 кує, а звичайний інверторний 500 уо . Невідомо скільки з покращеними коефіцієнтами енергоефективності ця різниця в ціні буде відбиватись .