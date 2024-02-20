Якщо порівнювати січень минулого року з показниками цього місяця, то надходження від банківської системи зросли в 49 разів.
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В НБУ розповіли, чи будуть приватизовані держбанки
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Додано: Чет 28 бер, 2024 16:09
В НБУ розповіли, чи будуть приватизовані держбанки
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Дивися повний текст
В НБУ розповіли, чи будуть приватизовані держбанки
Додано: Чет 28 бер, 2024 16:09
Шановні читачі, а як Ви ставитеся до приватизації? Чи варто хвилюватися вкладникам?
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