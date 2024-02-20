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В НБУ розповіли, чи будуть
приватизовані держбанки

В НБУ розповіли, чи будуть приватизовані держбанки
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 16:09

В НБУ розповіли, чи будуть приватизовані держбанки

Пропонуємо до обговорення:
Якщо порівнювати січень минулого року з показниками цього місяця, то надходження від банківської системи зросли в 49 разів.

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В НБУ розповіли, чи будуть приватизовані держбанки
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 16:09

Шановні читачі, а як Ви ставитеся до приватизації? Чи варто хвилюватися вкладникам?
Ірина_
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