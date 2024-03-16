Український мобільний оператор «Київстар» оновлює низку тарифів. Це стосується як їхнього наповнення, так і вартості.
Дивися повний текст
«Київстар» змінює тарифи: які здорожчають та на скільки
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 30 бер, 2024 20:02
«Київстар» змінює тарифи: які здорожчають та на скільки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
«Київстар» змінює тарифи: які здорожчають та на скільки
Додано: Нед 31 бер, 2024 03:22
Re: «Київстар» змінює тарифи: які здорожчають та на скільки
Київстар змінює тарифи - українці переносять номери на лайф та ін. Хіба домашній інтернет якщо від КС тоді два в одному за 250 грн.
Користуйтесь
Порівнюйте тарифи в одному місці всі
І фіксуйте ціну на рік
|