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У зв’язку з прогнозованою
девальвацією рубля в рф...

У зв’язку з прогнозованою девальвацією рубля в рф...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 11:06

У зв’язку з прогнозованою девальвацією рубля в рф...

Пропонуємо до обговорення:
В планах росії здійснити прорив у фінансовій сфері, використовуючи звичайний компост як засіб для розрахунків

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У зв’язку з прогнозованою девальвацією рубля в рф планують робити гроші з компосту
R2
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 11:06

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