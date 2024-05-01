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Зміна тарифів
NovaPay з 1.05.2024

Зміна тарифів NovaPay з 1.05.2024
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 20:46

Зміна тарифів NovaPay з 1.05.2024

Переказ на картки інших банків без комісії - 50к в місяць (було 400к)
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