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Експерт розповів, як зростатимуть
ціни на фіксований...

Експерт розповів, як зростатимуть ціни на фіксований...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 13:55

Експерт розповів, як зростатимуть ціни на фіксований...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні нинішнього року ціни на фіксований інтернет піднімуться пропорційно інфляції, стрімкого зростання вдвічі або втричі не буде.

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Експерт розповів, як зростатимуть ціни на фіксований інтернет в Україні
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 13:56

Шановні читачі, наскільки Ви залежні від інтернету?
Скільки коштів витрачаєте зараз та чи готові до підвищення цін?
Якому провайдеру віддаєте перевагу?
Ірина_
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