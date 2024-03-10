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Finance.ua: Схеми ухилення
від податків: конверти,...

Finance.ua: Схеми ухилення від податків: конверти,...
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 16:20

Finance.ua: Схеми ухилення від податків: конверти,...

Пропонуємо до обговорення:
Як це працює, та які схеми використовують найчастіше в Україні
Найбільше грошей у нашій країні можна заробити на потоках бюджетних коштів. І при цьому зовсім не обов’язково красти їх у буквальному сенсі. Все набагато складніше і простіше водночас. Україну постійно лихоманять скандали, викликані ухиленням від сплати податків та розкраданням бюджетних коштів. Слова «конвертаційний центр», «скрутка», «схематоз», «мінімізація ПДВ» тощо чули, мабуть, усі.

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Найстрашніше в корупції - її дієвість.
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конверти..., каруселі...

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