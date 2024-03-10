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Finance.ua: Схеми ухилення від податків: конверти,...
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Додано: Вів 02 кві, 2024 16:20
Пропонуємо до обговорення:
Як це працює, та які схеми використовують найчастіше в Україні
Найбільше грошей у нашій країні можна заробити на потоках бюджетних коштів. І при цьому зовсім не обов’язково красти їх у буквальному сенсі. Все набагато складніше і простіше водночас. Україну постійно лихоманять скандали, викликані ухиленням від сплати податків та розкраданням бюджетних коштів. Слова «конвертаційний центр», «скрутка», «схематоз», «мінімізація ПДВ» тощо чули, мабуть, усі.
Дивися повний текст Схеми ухилення від податків: конверти, скрутки та інше
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конверти..., каруселі...
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