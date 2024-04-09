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Фейки російської пропаганди

Фейки російської пропаганди
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 14:36

Фейки російської пропаганди

  somilitark написав:з таким об'ємом ягеля це не шокуюча новина.

ось вам шокуюча новина :)

https://londoncrier.co.uk/2024/04/zelen ... 20million/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 15:08

  greenozon написав:
  somilitark написав:з таким об'ємом ягеля це не шокуюча новина.

ось вам шокуюча новина :)

https://londoncrier.co.uk/2024/04/zelen ... 20million/

https://www.ukrinform.ua/rubric-factche ... tanii.html
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 15:12

  sergey_sryvkin написав:
  greenozon написав:
  somilitark написав:з таким об'ємом ягеля це не шокуюча новина.

ось вам шокуюча новина :)

https://londoncrier.co.uk/2024/04/zelen ... 20million/

https://www.ukrinform.ua/rubric-factche ... tanii.html

тобто це типу на 1 квітня була новина :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 16:24

  Shaman написав:
  sergey_sryvkin написав:
  greenozon написав:ось вам шокуюча новина :)

https://londoncrier.co.uk/2024/04/zelen ... 20million/

https://www.ukrinform.ua/rubric-factche ... tanii.html

тобто це типу на 1 квітня була новина :D

Середнячок, у ТОПі – Зеленський президент.
feecold
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 09:09

давайте ще тоді й укр. пропаганду, чого уж там :)

Проведений ЕП аналіз декларацій показав, що в кожного шостого чиновника – нові квартира чи будинок, у кожного третього – нове авто.
https://www.epravda.com.ua/weeklycharts ... /3/711965/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 21:51

  greenozon написав:давайте ще тоді й укр. пропаганду, чого уж там :)

Проведений ЕП аналіз декларацій показав, що в кожного шостого чиновника – нові квартира чи будинок, у кожного третього – нове авто.
https://www.epravda.com.ua/weeklycharts ... /3/711965/


ЗП росте , харя тріщить
sens
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