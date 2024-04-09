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Фейки російської пропаганди
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Додано: Сер 03 кві, 2024 14:36
somilitark написав:
з таким об'ємом ягеля це не шокуюча новина.
ось вам шокуюча новина https://londoncrier.co.uk/2024/04/zelen ... 20million/
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Додано: Сер 03 кві, 2024 15:08
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Додано: Сер 03 кві, 2024 15:12
тобто це типу на 1 квітня була новина
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Shaman
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Додано: Сер 03 кві, 2024 16:24
Shaman написав:
тобто це типу на 1 квітня була новина
Середнячок, у ТОПі – Зеленський президент.
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Додано: Чет 04 кві, 2024 09:09
давайте ще тоді й укр. пропаганду, чого уж там
Проведений ЕП аналіз декларацій показав, що в кожного шостого чиновника – нові квартира чи будинок, у кожного третього – нове авто.https://www.epravda.com.ua/weeklycharts ... /3/711965/
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Додано: Вів 09 кві, 2024 21:51
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