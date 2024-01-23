|
|
|
Президент підписав закони про призов з 25 років та про...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 08 кві, 2024 22:50
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський 2 квітня підписав два закони, що стосуються мобілізації. Законопроєкт № 10 062 — про цифровізацію армії, та № 9281 — щодо зменшення граничного віку перебування призовників на військовому обліку.
Дивися повний текст Президент підписав закони про призов з 25 років та про електронний кабінет військовозобов'язаного
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 99856
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 08 кві, 2024 22:50
защита повинна бути.все .а хто буде все в тилу заробляти.випускати все необхідне для всіх потреб
-
tolja3334
-
-
- Повідомлень: 50
- З нами з: 17.06.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|