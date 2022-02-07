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Борис Рафалович, заступник
Голови Правління Cominbank...

Борис Рафалович, заступник Голови Правління Cominbank...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 19:13

Борис Рафалович, заступник Голови Правління Cominbank...

Пропонуємо до обговорення:
Борис Рафалович, заступник Голови Правління Cominbank взяв участь у круглому столі FinClub

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Борис Рафалович, заступник Голови Правління Cominbank взяв участь у круглому столі FinClub
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посилання на ютуб не працює!!! оновіть будь-ласка!
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