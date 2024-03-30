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На скільки подорожчала оренда квартир (інфографіка за...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 кві, 2024 12:50
Пропонуємо до обговорення:
Як повідомляють в Державному комітеті статистики, з початку року вартість зросла на 3,7%, за загальної інфляції в 1,2%. Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у березні 2024 року становила 6 851 грн.
Дивися повний текст На скільки подорожчала оренда квартир (інфографіка за областями)
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Додано: Пон 15 кві, 2024 12:51
Шановні читачі, можливо для Вас тема оренди житла є актуальною? Поділіться, будь ласка, своїм досвідом. Чи здорожчала вартість оренди Вашого житла?
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