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На скільки подорожчала оренда
квартир (інфографіка за...

На скільки подорожчала оренда квартир (інфографіка за...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 12:50

На скільки подорожчала оренда квартир (інфографіка за...

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомляють в Державному комітеті статистики, з початку року вартість зросла на 3,7%, за загальної інфляції в 1,2%. Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у березні 2024 року становила 6 851 грн.

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На скільки подорожчала оренда квартир (інфографіка за областями)
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 12:51

Шановні читачі, можливо для Вас тема оренди житла є актуальною? Поділіться, будь ласка, своїм досвідом. Чи здорожчала вартість оренди Вашого житла?
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